La finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 ha registrato una netta diminuzione delle emissioni, un uso totale di energia verde e nuovi servizi per tifosi con disabilità.

Il 13 maggio 2026 lo Stadio Olimpico di Roma ha ospitato la finale della Coppa Italia Frecciarossa, ma l’evento non è stato solo sportivo: è stato anche il culmine della terza edizione del progetto Road to Zero. Realizzato da Sport e Salute in collaborazione con Lega Serie A, UEFA, Roma Capitale e altri partner, il progetto mira a rendere le manifestazioni calcistiche più ecologiche e inclusive. Il report pubblicato subito dopo la partita raccoglie dati ambientali e sociali in dettaglio, dimostrando come le scelte operative possano tradursi in risultati concreti.

Riduzione del 21,4% delle emissioni di CO₂

Il dato più significativo è la diminuzione delle emissioni di CO₂ equivalente rispetto all’edizione precedente: da 175,83 a 138,14 tonnellate, una flessione del 21,4%. Questa riduzione è il risultato di una serie di interventi mirati, tra cui la riduzione dei consumi energetici, la gestione più efficiente dei rifiuti e l’adozione di tecnologie a basso impatto. Il report sottolinea che la metodologia di rendicontazione è stata ampliata, consentendo di misurare con maggiore precisione le singole voci di spesa energetica e le emissioni associate.

Energia 100% rinnovabile e broadcasting a basso impatto

All’interno del palazzone sportivo, l’intera fornitura elettrica è stata coperta da fonti rinnovabili, grazie alla gestione di Sport e Salute. L’energia verde ha alimentato luci, impianti di climatizzazione e le strutture per i tifosi, eliminando la quota di elettricità prodotta da combustibili fossili. Per le trasmissioni televisive, è stato impiegato 950 litri di HVO (olio vegetale idrogenato) forniti da Enilive, un biocarburante che riduce l’impatto ambientale del broadcasting di circa il 70% rispetto al diesel tradizionale.

Dettaglio sul consumo di HVO

Il carburante è stato utilizzato per i generatori di riserva e per i veicoli di servizio impiegati durante la gara. La scelta di questo biocarburante ha permesso di limitare le emissioni di particolato e di anidride carbonica, dimostrando che anche le attività tecniche dietro le quinte possono diventare sostenibili se pianificate con criterio.

Mobilità sostenibile per i tifosi

Un altro pilastro del progetto è stato il potenziamento del trasporto pubblico. Sono state aggiunte nuove linee di autobus e tram, e tutti i possessori di biglietto hanno ricevuto titoli di viaggio giornalieri gratuiti. La mobility survey ha raccolto ben 28.629 risposte, superando di gran lunga il campione dell’edizione precedente. Le informazioni raccolte consentiranno di calcolare l’impronta di carbonio dei fan e di definire una baseline per le future edizioni.

Inclusività e servizi per spettatori con disabilità

Il campo dell’inclusione ha ricevuto particolare attenzione: venti tifosi non vedenti o ipovedenti hanno potuto vivere la partita grazie al servizio “Field of Vision”, che ha tradotto gli eventi del campo in audio-descrizioni in tempo reale. Parallelamente, la “Quiet Sensory Room” ha accolto sei bambini con disabilità intellettive e sensoriali, offrendo un ambiente tranquillo e stimolante. Queste iniziative dimostrano che la sostenibilità non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’accessibilità sociale.

La finale della Coppa Italia del 2026 ha rappresentato un caso di studio reale su come sport ed eventi di massa possano essere organizzati secondo criteri di responsabilità ambientale e sociale. Le dichiarazioni di Ezio Simonelli, presidente della Lega, e di Luigi De Siervo, amministratore delegato, hanno ribadito l’importanza di misurare gli impatti per poterli migliorare. L’obiettivo è continuare a espandere il perimetro di rendicontazione, trasformando ogni partita in una opportunità per ridurre le emissioni, promuovere la mobilità verde e garantire un’esperienza sportiva accessibile a tutti.