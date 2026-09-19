Il CT Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 giocatori convocati per le prime quattro sfide di Nations League 2026/27. Dopo una pre-convocazione ampia, il tecnico ha scelto una rosa che combina esperienza, talento emergente e una certa diversità di origini, puntando a ricostruire rapidamente una squadra competitiva.

Composizione della rosa: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti

La lista comprende quattro portieriMarco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna, 18 anni) e Guglielmo Vicario (Juventus). La linea difensiva è formata da tredici volti, tra cui Alessandro Bastoni (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli) e il giovane Eddy Kouadio (Monza), nato a Prato da genitori ivoriani. Tra i centrocampisti spiccano Nicolò Barella (Inter) e Bryan Cristante (Roma), mentre gli attaccanti includono Moise Kean (Como) e Gianluca Scamacca (Atalanta).

Le nove novità assolute

Tra i convocati per la prima volta troviamo Issa Doumbia (Sporting Lisbona), Alessandro Romano (Cagliari), Mohamed Ali Zoma (Norimberga), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Antonio Vergara (Napoli), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Massimo Pessina e Eddy Kouadio. La loro presenza segna una volta di rinforzo del reparto giovanile e testimonia la volontà di Mancini di dare spazio a talenti che hanno già dimostrato valore in campionati esteri.

Ritorni importanti e assenti di rilievo

Il tecnico ha voluto anche richiamare alcuni veterani: Fagioli (Fiorentina), Zaniolo (Udinese) e Daniel Maldini (Cagliari), tutti tornati dopo periodi di infortunio o di assenza prolungata. D’altro canto, tre giocatori di grande esperienza rimangono fuori per motivi fisici: Manuel Locatelli (Juventus), Federico Chiesa (Liverpool) e Marco Palestra ancora in fase di recupero muscolare.

È inoltre da segnalare l’assenza di giovani dell’Under-21 impegnati nelle qualificazioni per l’Europeo e per le Olimpiadi di Los Angeles 2028; studenti come Lulli, Raimondo e koleosho non sono stati inclusi in questa rosa senior.

Calendario delle partite e obiettivi a breve termine

Gli Azzurri inizieranno il loro cammino in Nations League il 25 settembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio. Seguiranno le trasferte in Turchia (Bursa, 28 settembre) e in Francia (Saint-Denis, 2 ottobre), In totale, quattro impegni in undici giorni rappresentano un vero test di resistenza e adattabilità per la nuova formazione.

Accanto al gruppo tecnico, Diana Bianchedi è stata confermata come capodelegazione azzurra, portando esperienza amministrativa alla squadra. La sua nomina coincide con l’intensificarsi della preparazione per le qualificazioni alle future competizioni internazionali.

Le prospettive per il futuro

Con una rosa composta da sei campioni d’Europanove debutanti e nove giocatori attivi all’estero Mancini sembra orientato a costruire un nucleo solido per le prossime sfide, inclusi i mondiali e l’Europeo 2028. La sfida immediata è garantire la qualificazione al turno successivo di Nations League, ma lo sguardo rimane fisso su una continuità di crescita e sul rinnovo generazionale della nazionale.