Una lezione di Hatha Yoga gratuita ti aspetta al Museo di Malnate: respira, muoviti e ritrova l’equilibrio.

L’Assessorato all’Università della Terza Età continua a proporre appuntamenti dedicati al benessere fisico e mentale dei cittadini. Fra le iniziative in programma, spicca una proposta che combina cultura e movimento: una sessione di Hatha Yoga all’interno del scenario storico del Museo Civico “Mario Realini”. L’evento, pensato per tutti gli avventurieri del benessere, si svolgerà nella serata di venerdì 13 novembre, alle ore 16.30, e rappresenta un’occasione imperdibile per sperimentare una pratica d’autunno in una cornice insolita.

Dettagli organizzativi e logistica dell’incontro

La lezione, curata da Silvia Pupaiz, avrà una durata di un’ora, durante la quale i partecipanti saranno guidati attraverso esercizi di respirazione, sequenze di movimento consapevole e momenti di rilassamento. Verrà allestita una zona dedicata all’interno della sala espositiva del museo, con spazio sufficiente per ogni tappetino. Gli iscritti non dovranno pagare alcun contributo: l’attività è completamente gratuita e aperta a chiunque desideri avvicinarsi al pratica d’autunno. È richiesto soltanto di portare il proprio tappetino e, se possibile, un piccolo asciugamano.

Benefici dell’Hatha Yoga in stagione autunnale

L’autunno, con i suoi ritmi più tranquilli e la luce dorata, è particolarmente indicato per pratiche che enfatizzano la consapevolezza corporea e la rigenerazione interiore. Durante la sessione, la respirazione profonda aiuta a ossigenare i tessuti, favorendo il rilascio di tensioni accumulate durante l’estate. Il movimento dolce contribuisce a migliorare la flessibilità delle articolazioni, mentre i momenti di rilassamento guidato favoriscono la riduzione dello stress e la preparazione di una mente più serena per le sfide invernali.

Respirazione consapevole e benessere psicofisico

Il respiro è il pilastro su cui si fonda l’Hatha Yoga. Tecniche come il pranayama insegnano a synchronizzare il ritmo respiratorio con il movimento, creando un flusso energetico equilibrato. In pratica, una respirazione controllata stimola il nervo vagale, attivando la risposta parasimpatica e contribuendo a una sensazione di calma e equilibrio interiore.

Movimento dolce e prevenzione infortuni

Le posture proposte da Silvia Pupaiz sono pensate per tutti i livelli, dall’esecutore più esperto al principiante assoluto. Sono esercizi a basso impatto, ideali per chi cerca di migliorare la mobilità articolare senza sovraccaricare il corpo. La sequenza autunnale, infatti, privilegia l’allungamento della colonna vertebrale e l’apertura delle spalle, riducendo i comuni dolori legati a posture scorrette.

Come partecipare e contatti utili

Per chi desidera prendere parte all’incontro, basta recarsi al Museo Civico “Mario Realini”, situato in viale Kennedy 2, Malnate, entro le 16:30. L’attività è aperta a tutti, senza necessità di prenotazione preventiva. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il museo al numero 0332 425553 o via email all’indirizzo museo@. Ricordatevi di portare il vostro tappetino: è l’unico elemento indispensabile per vivere al meglio la pratica d’autunno proposta dall’Assessorato all’Università della Terza Età.