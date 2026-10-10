Quando la vita riprende ritmo – lavoro, famiglia, scadenze – il corpo non riceve solo una maggiore mole di impegni, ma anche un flusso costante di stimoli che mettono alla prova la capacità di adattamento. Lo stress è la risposta fisiologica naturale a queste richieste: attiva l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e induce la produzione di cortisolo un ormone indispensabile per mobilizzare energia e concentrazione. Tuttavia, se l’intensità, la durata o la difficoltà di recupero superano le riserve personali, la tensione si trasforma in affaticamento cronico, irritabilità e difficoltà a “staccare”.

Supransiol: adattamento attivo con l’ashwagandha

Il primo tassello del programma Riequilibra è Supransiol una miscela a base di Withania somnifera (nota anche come Ashwagandha) e Lotus corniculatus. Gli studi più recenti su estratti di Ashwagandha, pur variando per titolazione e durata, indicano una riduzione significativa della percezione di stress, un miglioramento della qualità del sonno e un modesto abbassamento dei livelli di cortisolo. L’interazione con il ginestrino potenzia l’effetto tonico-adattogeno, favorendo un rilassamento mentale senza indurre sonnolenza.

Come funziona l’effetto adattogeno

Gli adattogeni agiscono modulando i sistemi neuro-endocrini, rendendo più efficiente la risposta dell’organismo a stimoli prolungati. In pratica, l’assunzione regolare di Supransiol permette al corpo di “regolare” la produzione di cortisolo, riducendo la sensazione di sovraccarico e mantenendo stabile la vigilanza cognitiva.

DMK Plus: il ruolo cruciale del magnesio

Il secondo prodotto, DMK Plus combina magnesio acetil-taurinato con vitamina D3 e vitamina K2. Il magnesio è coinvolto in oltre 300 reazioni enzimatiche, tra cui la sintesi di ATP, la trasmissione sinaptica e la regolazione del tono muscolare. In condizioni di stress, il livello plasmatico di magnesio può diminuire, aggravando fatica, irritabilità e disturbi del sonno. Integrare con una forma altamente biodisponibile, come il magnesio acetil-taurinato, supporta il normale funzionamento del sistema nervoso e favorisce la riduzione della sensazione di esaurimento.

Magnesio e sistema nervoso: evidenze scientifiche

Numerose ricerche hanno evidenziato che un apporto adeguato di magnesio contrasta l’attivazione eccessiva dell’asse HPA, attenuando la risposta all’insorgenza di stress acuto. Inoltre, la sinergia con vitamina D3 migliora l’assorbimento intestinale del minerale, mentre la vitamina K2 contribuisce alla salute cardiovascolare, elemento spesso trascurato nei periodi di alta pressione psicofisica.

PhytoRelax: rallentare per recuperare

L’ultima fase del percorso prevede PhytoRelax**, una formulazione a base di biancospinolattuga e autolisato di pesce. Il biancospino è tradizionalmente usato per promuovere il rilassamento e migliorare la qualità del sonno, grazie ai suoi flavonoidi che agiscono sui recettori GABA. La lattuga, ricca di lattucina, ha un effetto calmante sul sistema nervoso centrale, mentre gli omega-3 dell’autolisato di pesce supportano la funzione neuronale e mitigano l’infiammazione cerebrale.

Quando “rallentare” è la migliore strategia

Molti confidano che il recupero significhi “fare di più”, ma la realtà è che il corpo ha bisogno di momenti di quiete per attivare i processi di riparazione cellulare. PhytoRelax favorisce una transizione delicata dallo stato di allerta a quello di riposo, riducendo la produzione di cortisolo residuale e permettendo al cervello di “resettersi”.

Per ottenere il massimo dal percorso Riequilibra, è consigliabile assumere Supransiol al mattino, quando la capacità di adattamento è più richiesta; DMK Plus nel pomeriggio, in modo da sostenere il sistema nervoso durante la fase di picco di attenzione; e PhytoRelax prima di andare a letto, per favorire un sonno rigenerante. Un’alimentazione equilibrata, ricca di verdure, frutta e fonti di proteine magre, potenzia ulteriormente gli effetti dei supplementi.

Domande frequenti

Che cos’è un adattogeno? È una sostanza naturale che aiuta l’organismo a regolare la risposta allo stress senza causare dipendenza.

Il magnesio influisce sul sonno? Sì, soprattutto le forme ad alta biodisponibilità migliorano il rilassamento muscolare e la qualità del riposo.

Stress e cortisolo sono sinonimi? No. Il cortisolo è uno degli ormoni coinvolti nella risposta allo stress, ma la reazione complessiva comprende anche neurotrasmettitori e sistemi immunitari.

Rilassarsi è solo questione di dormire di più? Non necessariamente; creare momenti di quiete, limitare gli stimoli elettronici e praticare tecniche di respirazione aumentano il recupero oltre al sonno.