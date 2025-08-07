Stress e depressione, consigli pratici per superare il ‘summer blues’

(Adnkronos) – L’estate, stagione di leggerezza, riposo e benessere, per alcune persone può rivelarsi un periodo critico, in cui affiorano malinconia, irritabilità, tristezza o veri e propri sintomi depressivi. La perdita della routine quotidiana a causa delle vacanze o della minore intensità lavorativa può creare un senso di disorientamento. Mantenere degli orari regolari per il sonno, i pasti e l'attività fisica può aiutare a ritrovare stabilità. Superare il cosiddetto 'Summer blues' o malinconia estiva, secondo gli esperti si può. Basta seguire poche semplici regole. "Molti giovani dopo un periodo carico di impegni di studio e di lavoro, nel fermo estivo si sentono svuotati – afferma Adelia Lucattini, professore ordinario della Società psicoanalitica italiana e dell’International Psychoanalytical Association -. Inoltre, l’alterazione del ritmo sonno-veglia può peggiorare l’umore, per questo è importante gestire la sregolatezza conciliando il divertimento con un sano stile di vita anche d’estate: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e abbandono della sedentarietà aiutano corpo e mente a stare meglio". Il 'Summer blues' può riguardare chiunque, anche chi è ben integrato socialmente. Nella maggior parte dei casi si manifesta come una lieve flessione del tono dell’umore, transitoria e destinata a risolversi spontaneamente. Tuttavia, alcune persone risultano più vulnerabili: in particolare chi ha una storia clinica di episodi depressivi, gli anziani che vivono da soli o chi si trova in condizioni di isolamento forzato. "È quindi fondamentale riconoscere questi segnali precocemente e attivare forme di supporto, anche leggere, come contatti sociali regolari, attività fisica all’aria aperta e una buona igiene del sonno" sottolinea Lucattini. Stress e depressione in estate non risparmiano neanche i giovani. "Il periodo immediatamente successivo agli esami, di maturità, universitari o tirocini formativi, è spesso carico di aspettative e di una sorta di urgenza emotiva nel volere 'recuperare' il tempo perduto durante l’inverno. Molti giovani – evidenzia – dopo un periodo carico di impegni di studio e di lavoro, nel fermo estivo si sentono svuotati, aggrediti da sentimenti di noia, ansia e malinconia. Inoltre, l’alterazione del ritmo sonno-veglia può peggiorare l’umore, per questo è importante gestire la sregolatezza conciliando il divertimento con un sano stile di vita anche d’estate, evitando ad esempio l’inversione giorno-notte. Il sonno notturno ha una qualità più profonda e rigenerante. Il sonno è cruciale per la salute mentale ma per dormire bene in estate è importante riposare in ambienti freschi". L’estate è anche tempo di festa, ma è fondamentale evitare le bevande alcoliche e ogni tipo droghe. "Queste sostanze aggravano depressione e portano a comportamenti rischiosi o autodistruttivi" conclude. —[email protected] (Web Info)