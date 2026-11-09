Trump annuncia cambiamenti al suo team e lancia una battuta su Dana White, mentre la Casa Bianca resta senza portavoce.

Nel giro di pochi giorni dal risultato sfavorevole delle elezioni di metà mandato, il presidente Donald Trump è tornato al centro dell’attenzione mediatica con due notizie che hanno destato curiosità. Da un lato, ha sostenuto che il suo invito a Dana White, presidente della UFC, a ricoprire il ruolo di portavoce della Casa Bianca fosse solo uno scherzo. Dall’altro, ha lasciato intendere che il suo governo sarà oggetto di rimpasto, senza però elencare nomi specifici. Entrambe le dichiarazioni sono state rilasciate in occasione di un’intervista fatta prima di lasciare la residenza di Mar-a-Lago.

L’offerta a Dana White: battuta o possibile nomina?

Il sabato precedente, durante un incontro pubblico, Trump aveva proposto a Dana White di diventare il nuovo portavoce della Casa Bianca. Il presidente ha poi spiegato ai giornalisti che la proposta era scherzosa, aggiungendo che “a Dana l’idea piace”. White, amico di lunga data di Trump e sostenitore accanito del presidente nel mondo sportivo, ha reagito pubblicando su Instagram una foto in cui appare dietro il podio della sala stampa della Casa Bianca, accompagnata dalla didascalia “On to the next chapter”. Nonostante la natura giocosa dell’invito, i due manterranno un incontro previsto per lunedì, ma con agenda non legata al ruolo di portavoce.

La Casa Bianca senza portavoce: un vuoto ancora aperto

Il tentativo di inserire White nella squadra comunicativa arriva in un momento delicato per l’amministrazione: la Casa Bianca è priva di un portavoce ufficiale da metà ottobre, quando Katie Zacharia ha lasciato l’incarico dopo soli cinque giorni. Prima di lei, Karoline Leavitt si era dimessa ad agosto, facendo di quest’anno un anno particolarmente turbolento per la comunicazione istituzionale. L’assenza di una figura dedicata ha spinto Trump a cercare soluzioni creative, sebbene la sua successiva affermazione di aver scherzato abbia sollevato dubbi sulla serietà dell’offerta.

Rimpasto del team presidenziale: le dimissioni e le pressioni interne

Parallelamente al divertimento comunicativo, il presidente ha confermato che il suo governo subirà dei cambiamenti. In precedenza, Stephen Miller è stato nominato capo dello staff, sostituendo Susie Wiles, una mossa che ha già mostrato la volontà di consolidare le proprie fedeltà interne. Dopo le elezioni di midterm, Harmeet Dhillon, responsabile della divisione per i diritti civili del Dipartimento di Giustizia, ha rassegnato le dimissioni, citando dissidi interni. La notizia è stata la prima di una serie di potenziali dimissioni che, secondo gli osservatori, segnerebbero la prima presa di responsabilità di Trump dopo la battuta elettorale.

Il caso Pete Hegseth: tra critiche e minaccia di impeachment

Il nome più dibattuto è quello del segretario alla difesa, Pete Hegseth. Nonostante abbia dichiarato di non volersi dimettere, diversi senatori repubblicani sollecitano un suo allontanamento per alleggerire le conseguenze della guerra Iran-Stati Uniti. Inoltre, è in programma una mozione di impeachment promossa dal congressista republicano Thomas Massie, che potrebbe portare Hegseth a uscire dal suo incarico prima di affrontare il voto parlamentare. Questa pressione è indicativa della crescente tensione all’interno del partito, che vuole preservare la propria immagine in vista delle elezioni presidenziali del 2028.

La settimana ha visto Trump oscillare tra momenti di leggerezza, come l’offerta a White, e segnali concreti di riorganizzazione amministrativa. Con la Casa Bianca ancora senza portavoce, le dimissioni di figure di spicco e la nomina di Stephen Miller a capo dello staff, l’amministrazione sembra pronta a un rimpasto che potrà influenzare sia la politica interna che le relazioni internazionali nei prossimi mesi.