Tumori: nasce la Giornata mondiale di psiconcologia, si celebra oggi e ogni 9 aprile

(Adnkronos) – Sono già centinaia i pazienti oncologici che si sono rivolti a inbuonasalute.eu in cerca di supporto psicologico. La piattaforma, nata a febbraio di quest’anno, è infatti la prima realtà online dedicata alla psiconcologia, disciplina a cui è stata rivolta grande attenzione negli ultimi mesi, fino alla creazione di una Giornata mondiale, che viene celebrata per la prima volta oggi 9 aprile. In Italia – a fronte di oltre 390mila persone che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore e di altri 3 milioni e 600 mila che già convivono con una neoplasia – solo il 20% delle strutture offre servizi di psiconcologia. Quando disponibili, per motivi geografici, sono spesso difficilmente raggiungibili dai malati. La piattaforma, con psiconcologi disponibili 7 giorni su 7 e completamente da remoto – informa una nota – ha segnato un punto di svolta per tutte le persone che si trovano ad affrontare l’esperienza oncologica. "Dopo una diagnosi di tumore è importante che alla cura del corpo si associ quella della mente, sia per un miglioramento della qualità di vita sia perché è ormai dimostrato come integrare un percorso di psiconcologia possa contribuire all’efficacia delle terapie farmacologiche – spiega Gabriella Pravettoni, responsabile scientifico di inbuonasalute.eu, ordinaria di Psicologia delle Decisioni all’Università degli Studi di Milano e direttrice della divisione di Psiconcologia dello Istituto europeo di oncologia – Purtroppo questo non sempre avviene, come dimostrano le ricerche che abbiamo recentemente svolto. Le strutture sanitarie che ospitano servizi di psiconcologia sono ancora troppo poche, con conseguenze negative sulla psiche dei pazienti, che spesso si trovano soli ad affrontare una diagnosi inaspettata che fa paura". "Come Ieo – sottolinea Pravettoni – abbiamo all’attivo numerose ricerche e progetti europei, dedicati alla psiconcologia e alla neuropsiconcologia, volti sia a dimostrare l’impatto positivo del sostegno professionale che a ideare test diagnostici rivolti a chi sperimenta deficit cognitivi post chemioterapia, immunoterapia o radioterapia. A questa attività abbiamo dedicato un ambulatorio in cui interveniamo con terapie mirate volte a ripristinare queste funzioni". Le sedute online rappresentano una modalità efficace per colmare il gap che da anni impediva ai pazienti di trovare sostegno psiconcologico, offrendo una soluzione valida sia per chi vive lontano dalle poche strutture che ospitano il servizio che per chi, per ragioni mediche, ha difficoltà a spostarsi. Lo svolgimento da remoto di inbuonasalute.eu permette inoltre al paziente di effettuare i colloqui in ampie fasce orarie, ogni giorno della settimana. Una serie di vantaggi che hanno portato alle numerosissime prenotazioni registrate già nelle prime settimane di apertura della neonata piattaforma. "Oggi il web offre opportunità incredibili ai pazienti – osserva Pravettoni – come quella di usufruire di servizi di psiconcologia senza doversi muovere da casa e senza complesse ricerche di professionisti specializzati nel trattamento di malati oncologici. Con un click è finalmente possibile accedere a possibilità prima impensabili. Le piattaforme online rappresentano un’occasione per curare la mente e mantenere una buona qualità di vita anche durante la malattia. La celebrazione della Giornata mondiale è un passo significativo verso il riconoscimento del ruolo della mente durante la malattia: avere una data dedicata può finalmente creare occasioni di discussione e dialogo su un tema importantissimo che per troppo tempo – conclude – è stato sottovalutato". —[email protected] (Web Info)