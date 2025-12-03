Vaccinazioni Antinfluenzali in Lombardia: Record Storico per il 2025

Nel cuore della stagione influenzale, la Lombardia ha registrato un risultato eccezionale nella campagna di vaccinazione antinfluenzale, superando la soglia dei due milioni di vaccini somministrati in soli due mesi. Questo successo è attribuibile a un’ottima collaborazione tra istituzioni sanitarie e farmacie, che hanno dimostrato la loro capacità di rispondere alle necessità dei cittadini.

Un traguardo significativo per la salute pubblica

Fino al 30 novembre 2025, il totale delle vaccinazioni antinfluenzali ha raggiunto 2.002.167 dosi, registrando un incremento di 65.000 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato evidenzia l’impegno collettivo nel promuovere la salute pubblica e la prevenzione delle malattie. Tra i diversi attori coinvolti, le farmacie si sono distinte per il numero di vaccinazioni effettuate, contribuendo con 422.810 inoculazioni.

Il ruolo fondamentale delle farmacie

Le farmacie, grazie a una rete capillare e facilmente accessibile, si sono rivelate un alleato indispensabile nel combattere l’influenza. Andrea Mandelli, presidente di Fofi, ha sottolineato l’importanza di queste strutture nel garantire un servizio sanitario efficiente e tempestivo. La loro accessibilità ha consentito ai cittadini di ricevere il vaccino senza dover affrontare lunghe attese.

Collaborazione e consapevolezza dei cittadini

Il successo della campagna di vaccinazione è il risultato di un forte lavoro di squadra tra medici di famiglia, pediatri e altre figure professionali del settore sanitario. Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, ha evidenziato come questo risultato sia il frutto della consapevolezza crescente dei cittadini riguardo all’importanza della prevenzione. Bertolaso ha affermato che ci sono ancora margini di crescita, incoraggiando tutti a continuare a vaccinarsi.

Prevenzione e protezione: l’importanza della vaccinazione

La vaccinazione rappresenta il metodo più efficace per proteggere sé stessi e gli altri dalle complicanze influenzali, in particolare per i più vulnerabili. Quest’anno, il vaccino è disponibile in 11 formulazioni autorizzate dall’Aifa, garantendo una protezione adeguata contro i virus che circolano, in anticipo rispetto alle stagioni passate. È fondamentale mantenere alta l’attenzione, soprattutto per le categorie a rischio, come i bambini, che sono i più colpiti all’inizio della stagione.

Come accedere alla vaccinazione

Tutti i cittadini possono accedere alla vaccinazione attraverso diverse modalità: presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, oppure prenotando online nei centri vaccinali e nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa. È possibile ottenere informazioni dettagliate e prenotare il proprio appuntamento contattando il CUP al numero 02 9811.8555, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30.

L’accesso agli ambulatori è consentito solo su appuntamento, e i minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore o un delegato. È fondamentale portare con sé la documentazione necessaria, come il modulo di consenso firmato dal genitore e eventuali documenti sanitari relativi a patologie pregresse.

La Lombardia ha dimostrato di essere all’avanguardia nella lotta contro l’influenza, grazie a un sistema sanitario coeso e alla collaborazione tra professionisti e cittadini. La vaccinazione non è solo un atto di protezione individuale, ma una responsabilità collettiva, fondamentale per tutelare la salute di tutti.