Bilancio ENPAF 2026: patrimonio in crescita e nuovo equilibrio tra prestazioni e contributi

Il Consiglio nazionale dell’ENPAF ha ufficializzato il bilancio 2026, fotografando un ente con un patrimonio consolidato ma anche con segnali di cambiamento strutturale. I numeri chiave mostrano un attivo che raggiunge i 3,78 miliardi di euro, superiore ai 3,57 miliardi dell’anno precedente, e un avanzo d’esercizio intorno ai 218 milioni di euro. Parallelamente, la gestione finanziaria ha generato proventi netti per oltre 160 milioni, elementi che rafforzano la capacità dell’ente di far fronte agli impegni correnti e futuri.

Accanto a questi risultati patrimoniali restano però evidenti tensioni sul fronte della gestione previdenziale: la contribuzione complessiva si attesta a circa 304 milioni di euro, mentre la spesa per le pensioni supera i 200 milioni, lasciando un saldo ancora positivo ma in progressivo ridimensionamento. In questo contesto il 2026 segna un punto di svolta perché, per la prima volta, le prestazioni pensionistiche hanno superato la contribuzione soggettiva, un dato che impone riflessioni strategiche.

Numeri e struttura patrimoniale

Il quadro contabile mette in luce una gestione che ha mantenuto la sostenibilità finanziaria grazie a scelte prudenziali e a una redditività degli investimenti solida. Le passività risultano contenute e in riduzione, migliorando il rapporto tra attività e obbligazioni dell’ente. Questi elementi creano una base patrimoniale che può essere considerata una riserva di sicurezza per accompagnare eventuali interventi di politica previdenziale senza intaccare il capitale di lungo periodo.

Dove risiedono i margini

Gran parte della capacità d’azione deriva proprio dai proventi finanziari e dall’avanzo disponibile: con oltre 160 milioni di proventi netti e un avanzo vicino ai 218 milioni, l’ente dispone di margini per sostenere iniziative che favoriscano l’inclusione e la flessibilità contributiva. Tuttavia, il trend in cui le pensioni superano i versamenti obbligatori è un elemento che riduce progressivamente questi margini se non vengono adottate contromisure strutturali.

La svolta demografica e il rapporto prestazioni-contributi

L’evento più rilevante non è tanto l’avanzo quanto il cambio di equilibrio tra entrate e uscite: la crescita delle prestazioni rispetto alla contribuzione mette in evidenza un fenomeno demografico e professionale che interessa la platea degli iscritti. Una popolazione iscritta più anziana, combinata con flussi di ingresso meno pronunciati, modifica la dinamica dei bilanci previdenziali. Questo cambiamento richiede di interpretare il bilancio oltre il mero dato contabile, come il segnale di una transizione da governare.

Implicazioni per i pubblici equilibri della cassa

Lo squilibrio emergente non implica un dissesto immediato, ma pone la necessità di ripensare formule contributive e strumenti di tutela. Occorre considerare soluzioni che possano bilanciare equità intergenerazionale e sostenibilità finanziaria: ad esempio, misure per incentivare nuove iscrizioni, strumenti di solidarietà interna e percorsi contributivi più adattabili alle carriere non lineari. Il dialogo tecnico con le istituzioni diventa quindi cruciale per calibrare interventi efficaci.

Riforme approvate e prospettive operative

Il Consiglio ha già adottato modifiche ai regolamenti di previdenza e assistenza con l’intento di introdurre maggiore flessibilità contributiva e forme di maggiore inclusione che tengano conto della pluralità dei percorsi professionali dei farmacisti. L’obiettivo dichiarato dalla governance è trasformare l’ente da mero raccoglitore di obblighi in un vero e proprio partner di welfare, capace di offrire servizi e garanzie che motivino l’adesione e rafforzino il principio di solidarietà.

Il presidente Maurizio Pace ha richiamato la necessità di non limitarsi a gestire l’esistente, ma di guidare una ridefinizione del sistema previdenziale per garantire equità e sostenibilità nel lungo periodo. Alcune delle misure saranno approfondite in sede di confronto con i Ministeri competenti, per armonizzarle con il quadro normativo nazionale e per evitare impatti improvvisi sui diritti già acquisiti. La solidità patrimoniale, in questo senso, rappresenta la condizione che rende possibili cambiamenti graduali e controllati.