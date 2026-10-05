Negli ultimi anni il settore del turismo di alta gamma ha subito una metamorfosi: l’idea di una piscina a sfioro o di una suite stravagante è stata gradualmente sostituita dal desiderio di esperienze genuine e di tempo di qualità. Questo nuovo approccio, definito slowxury combina i principi dello slow travel con l’esigenza di comfort tipica del lusso, proponendo viaggi dove il valore non è più l’oggetto ma il modo in cui lo si vive.

Le radici dello slowxury: comfort, privacy e valore esperienziale

Un’indagine internazionale di Arrivia condotta su 2.190 viaggiatori statunitensi rivela che il 34% dei partecipanti considera il comfort l’elemento più determinante per prenotare un’esperienza di lusso. Accanto al comfort, le parole chiave sono privacyservizio personalizzato e facilità organizzativa. La ricerca sottolinea anche la crescita dei cosiddetti “aspiring luxury travelers”, ovvero viaggiatori disposti a spendere di più per esperienze premium purché percepiscano un valore concreto, anche senza appartenere alle fasce più ricche.

Ron Pohl, presidente di WorldHotels sintetizza la tendenza emergente: «Il viaggiatore di lusso di oggi cerca qualcosa di diverso; non conta più soltanto dove si va, ma come si vive una destinazione». Il messaggio è chiaro: il nuovo lusso non è più sinonimo di ostentazione, ma di tempo ben speso e di un servizio che renda ogni momento memorabile.

Preferire mete tranquille: i risultati di Skyscanner

Il desiderio di sfuggire alle folle è confermato da una ricerca di Skyscanner“Horizons 2026”, che ha analizzato le risposte di 22.000 viaggiatori in 18 mercati. Il 34% dichiara di voler scegliere destinazioni più tranquille, mentre il 31% prevede di visitare le mete più popolari esclusivamente in bassa stagione, quando l’affollamento è ridotto. Questo dato indica una chiara spinta verso itinerari che permettono di godersi la quiete senza rinunciare al livello di servizio tipico del lusso.

Benefici psicologici: digital detox e mindfulness

Dal punto di vista psicologico, lo slowxury offre vantaggi concreti. Uno studio pubblicato nel 2026 su Frontiers in Psychology ha evidenziato che i viaggi con digital detox aumentano la percezione di un ambiente «riposante» e favoriscono la mindfulness migliorando l’attenzione, la soddisfazione di vita e le emozioni positive. Ridurre il sovraccarico di stimoli, abbinandolo a contatti con la natura e a momenti di disconnessione, permette al viaggiatore di rigenerare mente e corpo.

Le 10 destinazioni italiane per vivere lo slowxury

1. San Martino di Castrozza, Trentino-Alto Adige

Immerso tra le Pale di San Martino, questo borgo alpino offre silenzio e spazi ampi. Le strutture di charme, come l’Hotel Cima Rosetta, consentono passeggiate nei boschi, cucina locale e soggiorni slow, dove la montagna regna sovrana.

2. Venezia, Veneto

Se si abbandonano i percorsi più affollati e si esplorano i sestieri all’alba, Venezia si trasforma in un’esperienza intima. L’Hotel Savoia & Jolanda, affacciato sul bacino di San Marco, permette di vivere la città con calma e lusso discreto.

3. Milano, Lombardia

La metropoli non è solo business: Brera, i Navigli e le botteghe indipendenti offrono un slow tour urbano. Boutique hotel come Casati 18 o Matilde rendono il soggiorno personale e di alto livello.

4. Langhe, Piemonte

Le colline dei vigneti, i piccoli borghi e le cantine storiche costituiscono lo scenario ideale per degustazioni lente e passeggiate tra le vigne, in totale armonia con il territorio.

5. Camogli, Liguria

Con le sue case colorate e il mare cristallino, Camogli invita a camminare lungo la costa senza fretta. Il Sublimis Boutique Hotel offre camere vista mare e un rapporto intimo con il paesaggio.

6. Modena, Emilia-Romagna

Tra aceto balsamico, motori e tradizione gastronomica, Modena consente visite a acetaie e pranzi tipici che uniscono luxury e autenticità. Villa la Personala è un rifugio rurale di alta classe.

7. Firenze, Toscana

Oltre al Duomo, Firenze si scopre attraversando le colline circostanti e soggiornando in dimore storiche come l’Hotel Mulino, dove arte, natura e ritmi rilassati si fondono.

8. Valnerina, Umbria

Boschi, abbazie e sentieri rendono la Valnerina un’oasi di lentezza immersa nella natura, ideale per esperienze culinarie e all’aperto.

9. Valle d’Itria, Puglia

Trulli, masserie e ulivi caratterizzano la zona. Il slowxury qui si traduce in visite a piccoli produttori, frantoi e laboratori artigianali, privilegiando la scoperta del territorio.

10. Procida, Campania

Più raccolta rispetto a Ischia e Capri, Procida conserva un fascino intimo di case colorate e porticcioli. I resort all’aperto Procida Camp & Resort propongono un’ospitalità contemporanea immersa nella natura.

Esperienze consigliate per un viaggio slowxury

Cenare a casa di una famiglia locale si assapora la cucina casalinga e si scoprono tradizioni direttamente dagli abitanti.

si assapora la cucina casalinga e si scoprono tradizioni direttamente dagli abitanti. Corso di cucina dal mercato alla tavola la visita al produttore, seguita dalla preparazione dei piatti, rende l’esperienza completa.

la visita al produttore, seguita dalla preparazione dei piatti, rende l’esperienza completa. Visita privata a una cantina conoscere il vino nel suo contesto naturale aggiunge valore sensoriale.

conoscere il vino nel suo contesto naturale aggiunge valore sensoriale. Laboratorio artigianale dalla ceramica alla tessitura, si crea un ricordo tangibile.

dalla ceramica alla tessitura, si crea un ricordo tangibile. Passeggiata gastronomica guidata si esplorano mercati, panetterie e locali frequentati dalla comunità.

si esplorano mercati, panetterie e locali frequentati dalla comunità. Foraging con guida esperta riconoscere erbe e frutti spontanei per poi usarli in cucina.

riconoscere erbe e frutti spontanei per poi usarli in cucina. Soggiorno in masseria con attività agricole dalla raccolta delle olive alla produzione di pane.

dalla raccolta delle olive alla produzione di pane. Escursione in borgo con un residente storie, botteghe e angoli nascosti emergono fuori dai percorsi turistici.

storie, botteghe e angoli nascosti emergono fuori dai percorsi turistici. Wellness legato al territorio terapie termali, erbe officinali e rituali locali, sempre con standard di comfort elevati.

terapie termali, erbe officinali e rituali locali, sempre con standard di elevati. Viaggio su treno panoramico trasformare lo spostamento in parte dell’esperienza, osservando i paesaggi dal finestrino.

Scegliere mete meno affollate, vivere momenti di disconnessione digitale e dedicare tempo a esperienze culinarie o artigianali permette di trasformare ogni viaggio in un vero rituale di rigenerazione.