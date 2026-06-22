Siusi allo Sciliar: benessere, natura e ritmi alpini tra Dolomiti e quiete

Per esempio, in un contesto naturale come quello di Siusi allo Sciliar, una delle località iconiche della regione dolomitica, il benessere – o wellness come spesso si usa dire – si costruisce anche attraverso il contatto con la natura, la qualità del tempo trascorso all’aperto e la possibilità di vivere esperienze che favoriscono un ritmo più lento, lontano dalla frenesia che molte volte caratterizza la quotidianità.

In estate, questo territorio delle Dolomiti si presta in modo particolare a questo tipo di approccio, grazie a un insieme di attività che uniscono movimento leggero, osservazione del paesaggio e momenti di recupero fisico e mentale.

Soggiornare a Siusi allo Sciliar

Il luogo in cui si decide di soggiornare deve essere totalmente in linea con l’esperienza che si sta cercando. Per esempio, il Parc Hotel Florian è uno spettacolare hotel in località Siusi allo Sciliar, un punto di riferimento per chi desidera vivere la montagna con un’attenzione particolare al comfort e alla dimensione del relax.

Il Florian, infatti, è una magnifica struttura a 3 stelle che mette a disposizione un’area benessere con sauna, bagno turco, cabina a raggi infrarossi e vasca idromassaggio. In estate si può anche usufruire della piscina all’aperto. Fiore all’occhiello della struttura, gestita dalla famiglia Thomaseth, è il parco che circonda l’hotel, circa 5.000 metri quadrati di spazio verde.

Movimento lento e pratiche di benessere all’aria aperta

Durante la stagione estiva 2026, l’area dell’Alpe di Siusi propone numerose attività che si inseriscono perfettamente in un’idea di benessere attivo. Tra queste si trovano la camminata di coscienza (prevista ogni martedì fino al 15 settembre), lo Yoga Walking (ogni martedì fino al 29 settembre) e l’Alba & Yoga Walking (ogni giovedì fino al 24 settembre), tutte iniziative che uniscono movimento e attenzione al paesaggio, spesso svolte nelle prime ore del giorno per valorizzare la quiete della montagna.

A queste esperienze si affianca anche lo yoga con colazione fitness (ogni venerdì fino al 4 settembre), che abbina attività fisica leggera e alimentazione equilibrata, contribuendo a definire un approccio più completo alla giornata in quota.

Natura, escursioni e benessere sensoriale

Il territorio dell’Alpe offre inoltre numerose possibilità di escursioni guidate e percorsi immersi nella natura. Tra le esperienze più significative si possono citare le camminate nel Gruppo del Catinaccio, le escursioni al Passo Vajolon e il suggestivo Cammino dell’Acqua, nel Parco naturale Sciliar-Catinaccio.

Insieme alle attività escursionistiche, ci sono anche proposte legate alla dimensione sensoriale e al rapporto con il territorio, come le degustazioni di prodotti locali, tra cui l’aperitivo alpino e le esperienze “dall’ape al miele”, che raccontano il lavoro delle aziende agricole e apistiche della zona.

Tradizioni locali e momenti di convivialità

Il benessere, nel contesto del territorio dell’Alpe, passa anche attraverso la conoscenza delle tradizioni locali. Nel periodo estivo si svolgono infatti iniziative che permettono di entrare in contatto con la cultura del territorio, come gli incontri in fattoria, le attività dedicate al mondo dei cavalli e i percorsi “easy farming”, che illustrano la vita agricola dell’area.

Non mancano gli eventi che contribuiscono a creare un’atmosfera vivace, come i concerti della banda musicale di Siusi, le rassegne di musica classica estiva e i mercati artigianali, occasioni in cui il paese si anima senza perdere la propria dimensione rilassata.

Un’idea di benessere che nasce dal territorio

Siusi allo Sciliar è una destinazione in cui il benessere non è un elemento isolato, ma il risultato dell’incontro tra natura, attività all’aria aperta e tradizioni locali. La possibilità di alternare esperienze attive e momenti di quiete permette di costruire un soggiorno in cui ogni giornata può assumere sfumature diverse.

In questo senso, il territorio offre un approccio alla vacanza che va oltre la semplice vacanza in montagna, proponendo una dimensione più lenta e consapevole del vivere il territorio alpino.