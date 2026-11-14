Un appuntamento che unisce pratica yoga e arte contemporanea a Villa Glisenti, con lezione e visita guidata alla mostra.

Venerdì 20 novembre, dalle 18.30 alle 19.30, Villa Glisenti a Villa Carcina ospita una lezione di yoga che si svolge direttamente tra le opere esposte nella mostra di William Vezzoli. L’iniziativa, promossa dal Comune, è organizzata dalla scuola Aleph Bardo ASD, specializzata in yoga, pilates e tai chi.

Vezzoli, artista e praticante da oltre vent’anni presso la scuola, guida questa esperienza che mette in relazione movimento e opera d’arte. Chi non ha mai provato lo yoga è il benvenuto, perché la lezione è pensata per chiunque voglia avvicinarsi alla disciplina e ritrovare un po’ di benessere.

Lezione e visita guidata nello stesso pomeriggio

La lezione occupa la fascia dalle 18.30 alle 19.30. Subito dopo, dalle 19.30 alle 20.00, segue una visita guidata alla mostra con la curatrice Laura Pintossi e lo stesso William Vezzoli, che racconteranno le opere e il loro percorso.

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria al numero 3470500043, indicando se si è praticanti oppure principianti, così che l’insegnante possa organizzare la lezione in modo adeguato.