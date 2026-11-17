Una mostra a Venezia unisce atlanti anatomici antichi e dipinti del Settecento per raccontare il legame tra bellezza, corpo e salute.

Alla Scuola Grande di San Marco di Venezia è allestita la mostra La bellezza che cura, dedicata al rapporto tra bellezza e salute. Il percorso mette insieme atlanti anatomici storici conservati nella biblioteca della Scuola e alcune opere pittoriche, con l’obiettivo di mostrare come la rappresentazione del corpo sia sempre stata anche una ricerca di armonia. Curata da Giovanni Capitanio, Giacomo Pistolato e Mario Po’, l’esposizione è visitabile dal 16 novembre 2026 al 16 gennaio 2027, con inaugurazione lunedì 16 novembre alle ore 17.00.

Anatomia e arte nei libri della Scuola

Venezia ha una tradizione anatomica documentata almeno dal 1325, quando furono introdotte norme che prevedevano la presenza di medici, chirurghi e altri professionisti alle dissezioni. Nei secoli l’anatomia si praticò in oltre trenta luoghi della città, dagli ospedali ai conventi, fino al teatro anatomico di San Giacomo dell’Orio. Accanto alla vocazione scientifica, Venezia fu per oltre due secoli, dal Cinquecento in poi, uno dei principali centri europei dell’editoria medica. La biblioteca monumentale della Scuola conserva oltre ventimila volumi di medicina, tra cui più di trecento trattati e atlanti di anatomia, e una parte di questo patrimonio viene mostrata al pubblico per la prima volta.

Il percorso segue un ordine cronologico, dalle prime tavole con alette mobili, antenate dei moderni libri animati, fino ai grandi atlanti dell’Ottocento. Tra le opere più importanti c’è il De humani corporis fabrica di Andrea Vesalio, pubblicato nel 1543, con xilografie realizzate da Jan Stephan van Calcar, allievo della bottega di Tiziano. I corpi raffigurati, in pose ispirate alla statuaria classica, uniscono precisione anatomica e forza espressiva.

I dipinti di Giambattista Pittoni

Accanto ai volumi sono esposti tre dipinti di Giambattista Pittoni (Venezia 1687-1767), che raffigurano Apollo, Diana e Venere e provengono dalla Steven and Natalie Maksin Family Collection di Las Vegas. Pittoni, protagonista della pittura veneziana del Settecento e tra i fondatori dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, è al centro del volume Nel Raggio di Apollo, pubblicato nel 2026 da Etgraphiae Editore, con un saggio di Andrea Donati.

La bellezza secondo Mario Po’

Il direttore della Scuola, Mario Po’, sostiene che la bellezza possa avere una capacità terapeutica. Secondo lui, le antiche immagini anatomiche mostrano un corpo legato alla carne, alla presenza e alla vitalità, oltre che alla struttura ossea. La mostra è inserita nel Festival di Storia della Salute, che riconosce nella cultura e nell’arte una possibile forma di cura.