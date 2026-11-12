Toni Capuozzo, icona del giornalismo di guerra, muore a 77 anni dopo aver reso pubblico il suo tumore.

Il 12 novembre 2026 l’Italia ha salutato uno dei suoi più grandi inviati di guerra. Toni Capuozzo, volto familiare di Terra! e ex vicedirettore del Tg5, è venuto a mancare all’età di 77 anni. Il giornalista aveva pubblicamente raccontato la sua battaglia contro un tumore aggressivo, scegliendo di condividere la notizia sui social con un messaggio di dignità e di lotta.

Capuozzo aveva iniziato la sua avventura nel mondo dell’informazione negli anni ’70, legato alle correnti politiche di sinistra, per poi trasformarsi in una delle voci più credibili e coraggiose del panorama televisivo italiano. La sua storia si intreccia con gli eventi più drammatici della seconda metà del Novecento, dalla Jugoslavia alla Somalia, dal Medio Oriente all’Afghanistan, sempre con la consapevolezza di chi porta la verità nei luoghi più pericolosi.

Da Palmanova alle frontiere del conflitto

Nato il 7 dicembre 1948 a Palmanova, in provincia di Udine, Toni Capuozzo ha trascorso l’infanzia tra le campagne friulane e la cultura urbana di Trento, dove si è laureato in sociologia. La sua prima esperienza giornalistica avviene nel 1979, collaborando con il quotidiano di sinistra Lotta Continua e concentrandosi sulle turbolenze politiche dell’America Latina. Quella fase ha posto le basi per una carriera marcata dal desiderio di andare in prima linea: la sua curiosità lo spinse a cercare storie dove gli altri vedevano pericolo.

Il salto nella televisione avviene negli anni ’90, quando entra a far parte del gruppo Mediaset. Da Tg5 a Studio Aperto, passa alla conduzione di Terra!, programma di approfondimento che lo ha accompagnato dal 2000 al 2017. In quegli anni, le sue inchieste hanno attraversato i campi di battaglia della ex Jugoslavia, catturando il mondo con il racconto del piccolo Kemal, salvato dal suo giubbotto antiproiettile durante l’assedio di Sarajevo. L’esperienza di Kemal è diventata un simbolo dell’umanità che Capuozzo ha sempre difeso con la penna.

Ultimi mesi di vita e confronto con il cancro

Il 23 ottobre, poco meno di un mese prima della sua scomparsa, Capuozzo ha scritto un post sui social in cui annunciava apertamente la sua diagnosi: “Si, ho un tumore”. La sua scelta di parlare senza filtri rifletteva l’impegno etico che lo aveva contraddistinto per tutta la carriera. Il messaggio, carico di ironia e di una dura consapevolezza, mostrava la sua volontà di affrontare la malattia “con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti”.

Nei giorni successivi, il giornalista ha continuato a lavorare, partecipando a trasmissioni e preparando nuovi speciali, tra cui un ciclo su grandi figure storiche trasmesso su Rete 4 nel 2026. Nonostante la lotta contro il cancro, ha mantenuto viva la sua vocazione: “Di cosa ho paura? Del dolore e di perdere la dignità”, scriveva in un post, dimostrando la stessa ferma determinazione che lo aveva portato a sfidare feroci conflitti armati.

Eredità, premi e ricordo pubblico

Nel corso della sua vita, Toni Capuozzo ha ricevuto numerosi riconoscimenti, sia per il giornalismo che per l’impegno culturale. Tra i premi più importanti, spiccano riconoscimenti per il reportage internazionale e per la narrativa di guerra, nonché la nomina a presidente del consiglio di amministrazione del Mittelfest nel 2026. Le sue opere editoriali, da Il giorno dopo la guerra a Vite di confine, testimoniano una produzione letteraria che ha saputo tradurre il trauma dei conflitti in parole comprensibili al grande pubblico.

Il suo addio è stato commemorato da colleghi e amici, tra cui il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, che su Facebook ha scritto: “Ciao Toni, amico per sempre”. La testimonianza più forte resta, tuttavia, quella lasciata ai giovani giornalisti: “La curiosità è il motore di chi vuole raccontare la realtà”, ha concluso Capuozzo, invitando le nuove generazioni a non temere il pericolo, ma a cercare la verità con rispetto e coraggio.