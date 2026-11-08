Tecnologia, allenamenti personalizzati e sconti: la soluzione completa per il tuo fitness a casa.

Nel panorama del fitness digitale, la Technogym App si è affermata come una piattaforma versatile capace di coniugare allenamento personalizzato, benessere olistico e tecnologia AI. Che si tratti di una sessione in palestra, di un allenamento in salotto o di una corsa all’aperto, l’app permette di accedere a una libreria di oltre 1000 contenuti on demand, comprensivi di video, guide testuali e percorsi di meditazione.

Il AI Coach e il Precision Program su misura

L’elemento distintivo dell’app è l’AI Coach, un assistente virtuale che elabora gli obiettivi dichiarati dall’utente, il tempo disponibile e le attrezzature a disposizione. Dopo aver raccolto queste informazioni, genera un Precision Program personalizzato, aggiornabile in tempo reale in base ai progressi registrati. L’AI suggerisce variazioni di intensità, aggiunge o elimina esercizi e, se necessario, propone giorni di recupero, mantenendo sempre un equilibrio tra forza, cardio e mindfulness.

Come creare e modificare il proprio allenamento

All’interno dell’app è possibile costruire routine personalizzate grazie al modulo “Crea il tuo allenamento”. L’utente può combinare esercizi di sollevamento pesi, HIIT, yoga o pilates, salvarli e organizzarli per giorno o per tipologia di obiettivo. Ogni sessione viene tracciata, consentendo di visualizzare l’evoluzione dei risultati in un grafico storico.

Fit Day Friday: promozioni esclusive per la tua home gym

Ogni anno, fino al 30 novembre, Technogym lancia il Fit Day Friday, una settimana di offerte mirate a chi desidera allestire o ampliare il proprio spazio fitness domestico. Tra i prodotti più richiesti troviamo il Technogym MyRun (corsa silenziosa e superficie adattiva) a 3 550 €, il Technogym Bench (200 esercizi in un unico attrezzo) a 1 800 €, l’Excite+ Run (corsa con inclinazione regolabile) a 8 450 € e il Technogym Ride (indoor cycling integrato). I prezzi hanno subito una riduzione rispetto ai 30 giorni precedenti, con risparmi che superano i 400 € su alcuni modelli.

Vantaggi aggiuntivi inclusi

Le offerte includono IVA e consegna gratuite; per gli apparecchi più ingombranti è previsto il servizio di installazione e configurazione da parte di un tecnico certificato. Inoltre, grazie al partenariato con HeyLight, è possibile rateizzare l’acquisto senza costi aggiuntivi, trasformando l’investimento in una spesa gestibile mensilmente.

Monitoraggio, integrazioni e community

La Technogym App si sincronizza con i principali tracker, cardiofrequenzimetri e smartwatch, consentendo di monitorare attività, sonno, recupero e metriche di salute. Tutti i dati sono aggregati nel Wellness Passport, dove è possibile visualizzare i MOVEs (unità di attività) e il MOVERGY (media dei MOVEs su due settimane). Gli utenti possono inoltre partecipare a sfide individuali o di gruppo, guadagnare badge e confrontare i propri risultati con la community, stimolando una competizione sana e costante.

Oltre agli aspetti fisici, la piattaforma offre una sezione di meditazione guidata e un Wellness Magazine con articoli su alimentazione, lifestyle e strategie di mindfulness, consolidando l’approccio holistico del marchio.