Il corso di Scienze delle attività motorie e sportive offre una formazione completa su valutazione, allenamento e benessere, con crediti, obiettivi chiari e appelli d'esame strutturati.

Il percorso formativo in Scienze delle attività motorie e sportive è collocato all’interno del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sotto la gestione del Settore Ministeriale AAF. Identificato con il codice di verbalizzazione 8059782, il corso prevede una durata di un anno accademico (2025/2026) e assegna 7 crediti formativi. Le lezioni si svolgono con modalità frontale e altri metodi complementari, mentre la verifica finale è di tipo scritto. Gli studenti possono richiedere un ricevimento individuale concordando un appuntamento via e-mail.

Obiettivi formativi e requisiti d’ingresso

Per accedere al corso è necessario possedere già conoscenze di anatomia e fisiologia, nonché una solida base nella teoria e nella metodologia delle attività motorie. Tra gli scopi principali vi è la capacità di comprendere i principi e le tecniche della valutazione motoria e sportiva, acquisire una conoscenza approfondita della teoria dell’allenamento e delle sue applicazioni pratiche, e riconoscere i modelli di prestazione sportiva. Inoltre, gli studenti impareranno a progettare e condurre test di valutazione motoria, oltre a sviluppare competenze nell’uso di strumenti e tecniche di allenamento finalizzate al fitness e al benessere.

Modalità di esame e calendario degli appelli

Il corso prevede almeno sei appelli d’esame distribuiti lungo l’anno accademico, come stabilito dal regolamento delle Scienze delle attività motorie e sportive. Gli studenti possono consultare il calendario didattico e verificare gli esami disponibili in base al proprio piano di studi attraverso la piattaforma AlmaEsami o, in alternativa, l’app MyUnibo. Tra le prove più frequenti troviamo: Fisiologia degli organi e degli apparati (cod. 30766), Allenamento e risposte all’esercizio C.I. (cod. 99716), Antropometria ed ergonomia (cod. 14030) e Attività motoria e salute C.I. (cod. 85021 e 72567).

Procedura di iscrizione agli appelli

Per iscriversi agli appelli, lo studente deve accedere al proprio profilo AlmaEsami, selezionare l’esame desiderato e confermare la prenotazione entro le scadenze indicate nel calendario. In caso di problemi tecnici, è possibile rivolgersi al servizio di supporto dell’ateneo o contattare direttamente il docente responsabile tramite e-mail. La corretta pianificazione degli appelli è fondamentale per garantire il rispetto dei requisiti di laurea e per ottimizzare la preparazione, soprattutto in vista delle prove pratiche legate alla valutazione motoria e all’allenamento specifico.