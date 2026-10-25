Una guida completa su alimentazione, verdure quotidiane e integratori per chi affronta le terapie oncologiche

Affrontare una patologia oncologica significa affrontare anche la gestione dell’alimentazione. Una nutrizione adeguata non è un rimedio miracoloso, ma uno strumento fondamentale per supportare il corpo durante le cure, ridurre gli effetti collaterali e favorire una guarigione più rapida.

Oltre a pianificare i pasti, è importante conoscere il ruolo delle verdure quotidiane e distinguere quali integratori hanno evidenze scientifiche valide da quelli promossi più per marketing che per reale efficacia.

Prepararsi alla terapia: nutrizione pre-trattamento

Prima di iniziare la chemioterapia o la radioterapia, il peso corporeo, l’appetito e lo stato nutrizionale generale influiscono sulla scelta del protocollo terapeutico. Un paziente sottopeso o con scarso apporto calorico rischia di aggravare la perdita di massa muscolare durante il trattamento. Per questo è consigliabile rivolgersi a un dietista specializzato che possa creare una dieta personalizzata in base a eventuali restrizioni (vegetarianismo, celiachia, allergie) e a garantire riserve nutrizionali sufficienti.

Gestire l’alimentazione durante chemioterapia e radioterapia

Nel periodo di cura, sintomi come nausea, alterazioni del gusto e mucosite rendono i pasti una sfida. La strategia più efficace è distribuire le calorie in piccoli pasti frequenti, favorendo cibi leggeri e facili da digerire. Se un alimento abituale provoca fastidio, provare a modificarne la consistenza (frullato anziché solido) o la temperatura (cotto tiepido invece di caldo). È fondamentale non interrompere l’alimentazione per paura dei sintomi e, soprattutto, evitare di eliminare intere categorie di cibo, diete drastiche o digiuni non supervisati.

Ripresa post-trattamento: mantenimento e recupero muscolare

Una volta terminata la fase acuta, la tentazione è spesso “liberarsi” e concedersi cibi poco salutari. Il mantenimento non richiede una dieta a base di sola insalata, ma un equilibrio che includa proteine magre (pollo, pesce al vapore, al forno), verdure, frutta, cereali integrali e legumi. L’obiettivo è ricostituire la massa muscolare persa e preservare un peso adeguato. I dolci dovrebbero restare un piacere occasionale, mentre è consigliabile limitare alcol, snack industriali e bevande zuccherate.

Verdure quotidiane: perché e come integrarle

Le verdure costituiscono una fonte essenziale di vitamine (A, C, K, gruppo B) e minerali necessari al metabolismo cellulare, al corretto funzionamento del sistema nervoso e alla salute delle ossa. Le fibre presenti favoriscono la regolarità intestinale, controllano la glicemia e aumentano il senso di sazietà, contribuendo al mantenimento del peso corporeo. Inoltre, fitonutrienti come flavonoidi e carotenoidi esercitano un effetto antiossidante e antinfiammatorio, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo correlato all’invecchiamento e a molte patologie croniche.

Le linee guida raccomandano almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno (400-600 g), di cui almeno 2-3 porzioni di verdure. Esempi pratici: insalata verde a pranzo, contorno di broccoli al vapore a cena, e spuntini di carote crude. Varietà di colori garantisce un apporto completo: verdi per clorofilla e vitamina K, arancioni per beta-carotene, rossi per licopene, bianchi per allicina, viola per antocianine.

Integratori: verità e miti

Lo scaffale dei supplementi è spesso popolato da prodotti pubblicizzati come “difesa universale”. Tuttavia, l’efficacia dipende dal contesto individuale. Nei soggetti sani, i multivitaminici non mostrano benefici consistenti nella prevenzione di tumori o malattie cardiovascolari, e alcuni studi hanno segnalato un aumento del rischio di ictus emorragico con alte dosi di vitamina E.

Gli omega-3 non riducono significativamente la mortalità totale né gli eventi cardiaci, sebbene possano avere piccoli effetti su specifici parametri coronarici. La vitamina D è sconsigliata come integrazione di routine in adulti sotto i 75 anni, ma può essere utile per gli anziani per migliorare la mortalità. Il beta-carotene a dosaggi elevati (20-50 mg/g) è stato associato a un aumento del tumore al polmone nei fumatori.

Per quanto riguarda disturbi comuni, la vitamina C non riduce l’incidenza del raffreddore, ma può abbreviare i sintomi di circa l’8 % negli adulti. Il magnesio, se assunto da anziani con crampi notturni, non dimostra una riduzione clinicamente significativa della frequenza dei crampi rispetto a un placebo.

Un caso di supplementazione con evidenza solida è l’acido folico. Assunto prima del concepimento e nei primi mesi di gravidanza (400-800 µg al giorno), riduce il rischio di difetti del tubo neurale nel feto. Questo dimostra che l’efficacia di un integratore è strettamente legata a un obiettivo chiaro e a una carenza o necessità specifica.