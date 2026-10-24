Una lunga tavola all’aperto trasforma Acciaroli in un grande pranzo di famiglia mediterraneo.

Nel pittoresco borgo di Acciaroli, le strette vie si stanno preparando a ospitare un evento che richiama la tradizione più genuina del sud Italia. La Tavolata del Cilento trasformerà gli angoli di pietra in un ampio spazio conviviale dove residenti e visitatori potranno condividere un pranzo all’aperto, come se fosse la domenica in famiglia. L’iniziativa, promossa dal Comune e dalle associazioni locali, punta a valorizzare la cucina mediterranea e a far rivivere i sapori autentici del territorio, proponendoli a una platea di curiosi e amanti del buon cibo.

Il concept si basa su un tavolo unico, lungo diversi metri, allestito proprio nel centro storico. Questa “lunghezza” simbolica richiama l’idea di comunità senza barriere, dove ogni piatto è un tassello di una storia condivisa. L’evento ricrea l’atmosfera di un pranzo domenicale, ma su scala più ampia, invitando a parlare, ridere e gustare le produzioni locali in un contesto che celebra il legame profondo tra cibo, territorio e memoria collettiva.

Una tavola lunga nel cuore di Acciaroli: il racconto dell’evento

La preparazione della tavolata inizia giorni prima, con volontari che sistemano tavoli di legno, coperte colorate e luci festive. Le autorità comunali hanno riservato le vie per garantire la sicurezza e permettere il libero flusso di auto, garantendo spazio ai pedoni. Il risultato è una strada trasformata in un grande salone all’aperto, dove gli ospiti si siedono uno accanto all’altro, creando una catena di sguardi e conversazioni. L’organizzatore ha dichiarato che l’obiettivo è “mostrare al mondo la ricchezza del Cilento attraverso un pasto condiviso”, enfatizzando la sostenibilità e il rispetto per la tradizione.

Il menù, viaggio tra i sapori tipici

Il menù proposto rispecchia la semplicità e la genuinità della cucina cilentana. Gli antipasti, chiamati “Antipasto Misto Cilentano”, includono foglie e patate, frittata di cipolla di Vatolla, carciofo arrosto, mozzarella nella mortella e focaccia con alici, tutti preparati con ingredienti a km 0. Il primo è rappresentato dai cavatelli freschi al pomodoro e cacioricotta, un abbinamento classico che richiama i profumi dell’estate. Come secondo, il pollo alla Cilentana, una cacciatora in bianco arricchita da patate, olive cilentane ed erbette aromatiche, chiude il pasto con sapore avvolgente.

Convivialità, identità del Cilento e la Dieta Mediterranea

Oltre al valore gastronomico, la Tavolata del Cilento è un tributo alla Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO per i suoi benefici sulla salute. Gli ingredienti scelti – verdure di stagione, olio extravergine d’oliva, legumi e pesce fresco – incarnano i principi di una alimentazione equilibrata e sostenibile. Inoltre, il momento di condivisione rafforza il senso di appartenenza al territorio, facendo rivivere usanze antiche e promuovendo il turismo enogastronomico. Partecipare a questa esperienza significa assaporare la storia di un popolo che, da generazioni, ha posto il cibo al centro della vita sociale.

Chi desidera vivere un’autentica esperienza di convivialità cilentana può prenotare il proprio posto tramite il sito del Comune di Acciaroli o recarsi direttamente in loco la mattina dell’evento. La Tavolata del Cilento rimane un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire il gusto originale del Sud, avvolto da una calda atmosfera di comunità e tradizione.