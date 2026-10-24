Scopri come combinare farmaci e nutrizione per affrontare l'obesità senza rischi nutrizionali.

L’obesità è definita dall’OMS come una condizione cronica complessa riconosciuta dal 1948. Non è solo un eccesso di peso, ma il risultato di fattori genetici, ambientali, psicologici, nutrizionali e metabolici che interagiscono tra loro. Per questo le strategie di salute pubblica devono basarsi su evidenze scientifiche e non su pregiudizi che incolpano il singolo individuo.

Il tentativo di perdere peso esclusivamente con la dieta spesso fallisce perché il corpo risponde con un aumento dell’appetito e una riduzione del metabolismo basale. Questo fenomeno rende difficile mantenere i risultati ottenuti, spingendo molti professionisti a valutare l’uso di farmaci per l’obesità in maniera controllata e personalizzata.

Farmaci per l’obesità e il loro impatto sull’alimentazione

I medicinali che riducono fame e interesse per il cibo possono determinare una diminuzione dell’apporto calorico compresa tra il 16% e il 39% nelle più recenti revisioni. Tuttavia, una riduzione spontanea delle quantità non garantisce una dieta equilibrata: la persona può sentirsi sazia dopo pochi bocconi, saltare pasti o scegliere alimenti poco nutrienti. La satietà precoce, la nausea e le variazioni nelle preferenze alimentari aggravano la ridotta varietà del piatto, aumentando il rischio di carenze di ferro, vitamina B12, vitamina D, calcio e tiamina.

Rischi di carenze micronutrizionali

Il problema non è un malassorbimento indotto dal farmaco, ma la limitata quantità di cibo ingerito. Quando le calorie scendono sotto soglie molto basse, è più probabile ingerire meno di 800-900 kcal al giorno, scenario in cui le riserve di micronutrienti si esauriscono rapidamente. Per questo è fondamentale valutare le abitudini alimentari prima di iniziare la terapia e, se necessario, integrare vitamine e minerali specifici, tenendo conto delle esigenze individuali.

Il contributo del nutrizionista nella terapia combinata

Il professionista della nutrizione svolge un ruolo chiave nella fase pre-trattamento: identifica i fattori di rischio nutrizionale, i trigger emotivi e i possibili disturbi del comportamento alimentare. Durante la terapia, si concentra sulla qualità dei pasti, sulla corretta distribuzione delle proteine (da 1,2 a 1,6 g per kg di peso corporeo al giorno) e sull’assunzione di fibre, idratazione adeguata e tollerabilità. La scelta di basare il fabbisogno proteico sul peso reale, corretto o sulla massa magra dipende dalla composizione corporea del paziente.

Monitoraggio della composizione corporea

Strumenti come la bioimpedenziometria (BIA) offrono una valutazione rapida e a basso costo della massa muscolare, mentre la DXA rimane lo standard di riferimento per la precisione. Queste misurazioni, integrate da test di forza funzionale (ad esempio la capacità di alzarsi da una sedia), consentono di rilevare tempestivamente una perdita eccessiva di muscolo o di osso, fenomeni frequenti quando l’apporto energetico è troppo restrittivo. L’obiettivo è una perdita di peso sostenibile che preservi massa magra e funzioni metaboliche.

Infine, è importante ricordare che il percorso non si misura solo in termini di peso sulla bilancia. Indicatori come la circonferenza vita, i parametri ematici (glicemia, lipidi) e la qualità della vita forniscono una visione più completa dei benefici ottenuti. Il supporto nutrizionale continua anche dopo eventuali aggiustamenti o sospensioni della terapia farmacologica, garantendo che la persona mantenga abitudini alimentari sane, una adeguata assunzione di micronutrienti e un livello di attività fisica compatibile con il proprio stato di salute.