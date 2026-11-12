L’evacuazione improvvisa ha privato gli alunni del cellulare, scatenando ansia, colpa e, per pochi, una strana sensazione di leggerezza.

Una finta minaccia di bomba ha provocato l’evacuazione d’emergenza di numerose scuole italiane, costringendo studenti e personale a lasciare gli edifici in fretta. Nella confusione, molti ragazzi hanno dimenticato o non hanno potuto recuperare i propri oggetti personali, tra cui i smartphone rimasti sul banco di classe.

Per una generazione che, fin dalla quinta elementare, ha integrato il cellulare nella quotidianità, perdere l’accesso al dispositivo per un’intera giornata rappresenta un’esperienza davvero atipica. Pediatri, psicologi e neuropsichiatri avvertono già da tempo dei rischi legati a un uso precoce e prolungato, ma le autorità scolastiche hanno dovuto affrontare l’improvvisa assenza del dispositivo in maniera forzata.

Reazioni di alunni e genitori all’improvvisa assenza di smartphone

Le testimonianze raccolte mostrano un ventaglio di emozioni contrastanti. Un papà di un ragazzo romano di undici anni riferisce: “Mio figlio sbraita, si sente annoiato. Gli mancano le conversazioni nella chat di classe, le battute con gli amici, le chiacchiere che aiutano a scaricare la tensione della giornata”. Per altri genitori, l’ansia è più marcata: la madre di Emma, alunna di seconda media, descrive la situazione come “una sensazione di disagio, quasi di allarme, più per il cellulare che per la bomba”, chiedendosi “come faccio? Quando lo riprendo?”.

Ettore, 12 anni, aggiunge che il pensiero di non ritrovare il proprio telefono gli ha generato un senso di colpa: “volevo rientrare a prenderlo e me lo hanno impedito. E se non lo ritrovo?”. Tuttavia, non tutti hanno percepito la privazione come una crisi. Chiara, 14 anni, studentessa di terza media, racconta una “sorpresa quasi liberatoria”: “non mi capitava da anni di disconnettermi improvvisamente per tutte queste ore. Senza il telefono non arrivano notifiche, non devo controllare continuamente lo schermo per rispondere subito. Tutto sommato non si sta male”.

Il punto di vista di Giuseppe Lavenia sulla dipendenza tecnologica

Il ricorrente flusso di chiamate al numero verde delle Dipendenze Tecnologiche ha spinto l’associazione Di.Te. a chiedere interventi di supporto. “Genitori ansiosi hanno chiesto consigli su come gestire l’angoscia dei figli che hanno dovuto lasciare il cellulare, chiedendo di rientrare a prenderlo, ma gli è stato vietato”, fondatore dell’Associazione e docente di Psicologia delle dipendenze tecnologiche presso l’Università Politecnica delle Marche.

Il telefono come “ansiolitico” per i giovani

Lavenia spiega che per molti giovani il telefono non è solo uno strumento di comunicazione, ma funge da “ansiolitico” permanente. “Per alcuni ragazzi il telefono è soprattutto un collegamento con gli altri o un passatempo irrinunciabile, ma per altri è un vero e proprio ansiolitico. In questo caso significa che è già in atto una forma di rapporto di dipendenza”. L’adulto, osserva, contribuisce a questa dinamica trasmettendo l’idea che la presenza costante del dispositivo garantisca sicurezza e tracciabilità, creando una vulnerabilità percepita quando il telefono non è a disposizione.

Un’altra evidenza sollevata dall’esperto riguarda l’età di possesso dei dispositivi. “Gli studenti hanno lasciato a scuola un oggetto che non dovrebbero proprio avere in classe prima dei 14 anni; secondo studi scientifici, prima di quell’età non dovrebbero possedere affatto un telefono”. Il dibattito, quindi, si sposta dalla singola emergenza a una domanda più ampia: “quanto questi bambini ‘digitalmente modificati’ sono davvero capaci di stare senza essere sempre connessi?”

Il caso dell’allarme bomba, seppur momentaneo, ha offerto un esperimento involontario sull’impatto della dipendenza digitale nella vita scolastica. Alcuni studenti hanno sperimentato un improvviso senso di leggerezza, mentre altri hanno mostrato una dipendenza talmente radicata da trasformare l’assenza del dispositivo in uno stato di allarme. La vicenda suggerisce la necessità di rivedere le politiche di utilizzo dei telefoni nelle scuole e di promuovere una maggiore consapevolezza nei genitori sul rischio di ansia da separazione tecnologica.