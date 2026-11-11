Un cammino digitale di mindfulness per risvegliare la coscienza senza pensieri, con lezioni settimanali dal 5 ottobre.

Negli ultimi anni la mindfulness è diventata una pratica diffusa per chi desidera gestire lo stress, migliorare la concentrazione e approfondire la conoscenza di sé. La possibilità di seguirla da casa, tramite piattaforme di videoconferenza, ha abbattuto le barriere logistiche, permettendo a più persone di sperimentare la presenza consapevole in maniera continuativa. In questo contesto nascono iniziative strutturate, pensate per accompagnare sia i neofiti sia chi ha già avviato un percorso di crescita interiore.

Il programma “La vera natura dell’essere” è un percorso contemplativo di otto mesi, organizzato in incontro settimanale di 90 minuti. Ogni lunedì, dal 5 ottobre fino alla fine di maggio, gli iscritti avranno la possibilità di connettersi su Zoom dalle 20:30 alle 22:00, per esplorare la dimensione non concettuale della coscienza, al di là dei flussi di pensiero abituali.

Calendario e modalità di svolgimento

Le lezioni si susseguiranno ogni lunedì, rispettando il fuso orario italiano, con una durata fissa di 90 minuti. La piattaforma Zoom garantisce interazione in tempo reale, con la possibilità di effettuare domande, condividere esperienze e partecipare a esercizi pratici guidati. Il percorso è suddiviso in moduli tematici che alternano momenti di teoria breve a pratiche di meditazione di consapevolezza, favorendo l’integrazione progressiva nella vita quotidiana.

Chi è Franco Cucchio e perché seguirlo

Il corso è condotto da Franco Cucchio, MBSR Senior Teacher Trainer certificato dal Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society (University of Massachusetts). Dal 1985 studia e pratica discipline orientate allo sviluppo della consapevolezza, combinando la tradizione buddista con l’approccio laico sviluppato in ambito clinico. Ha insegnato a Pisa, Udine, Venezia Cà Foscari e al Master Universitario di Padova “Contemplative Studies”, ed è presidente di Motus Mundi – Centro Italiano per la Mindfulness, oltre a dirigere la SIM – Scuola Italiana Mindfulness. La sua esperienza pluridecennale lo rende un punto di riferimento per chi desidera approfondire la quiete saggia e la presenza mentale.

Obiettivi, benefici e costi del percorso

Il percorso mira a ristabilire il contatto con l’intimità della presenza mentale, permettendo di osservare i pensieri senza identificarsi ad essi. I partecipanti svilupperanno una maggiore conoscenza di sé, un equilibrio emotivo più stabile e una saggezza interiore che si traduce in relazioni più empatiche. La pratica costante favorisce la riduzione di ansia, la gestione dello stress e l’incremento della capacità di concentrazione, grazie a una visione chiara e profonda della natura mutevole dell’esperienza., “si chiama calma e mi è costata un sacco di tempeste”, ricordandoci che la serenità è il risultato di un lavoro continuo.

Quota di partecipazione

Il prezzo per ciascun quadrimestre (ottobre-gennaio o febbraio-maggio) è di 180 €, comprensivo di tutte le sessioni live, materiali di supporto e accesso alla registrazione delle lezioni per chi non può partecipare in diretta. Il contributo è destinato a sostenere l’associazione che organizza il corso, rendendo la formazione accessibile a più persone.