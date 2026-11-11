Un’indagine su quasi 9.000 persone collega il consumo di cibi ultra‑processati a danni invisibili nel cervello, senza influire sulla memoria.

Le lesioni vascolari cerebrali silenti rappresentano cambiamenti strutturali del cervello che, a differenza di un ictus, non provocano sintomi immediati e vengono spesso scoperti casualmente durante una risonanza magnetica. Tra queste rientrano piccoli infarti e iperintensità della sostanza bianca, segni di una possibile compromissione dei piccoli vasi.

Un recente studio condotto in Canada ha esaminato la possibile correlazione tra questi reperti radiologici e l’assunzione abituale di cibi ultra-processati. L’obiettivo era capire se la dieta moderna, ricca di prodotti industriali, potesse influenzare la salute microvascolare del cervello in assenza di sintomi clinici.

Metodo e partecipanti dello studio canadese

Gli autori hanno analizzato 8.783 adulti di età compresa tra 35 e 69 anni (età media 58 anni), tutti privi di diagnosi cardiovascolare al momento dell’inclusione. I volontari provenivano dagli studi Canadian Alliance for Healthy Hearts and Minds e PURE-MIND. Ogni soggetto ha compilato un questionario sull’alimentazione dell’anno precedente, ha subito una valutazione della composizione corporea e ha sostenuto una serie di test cognitivi (Montreal Cognitive Assessment e Digital Symbol Substitution Test). Successivamente, è stata eseguita una risonanza magnetica cerebrale, le cui immagini sono state valutate da neurologi ciechi rispetto alle informazioni dietetiche.

Consumo di cibi ultra-processati e lesioni cerebrali silenti

Il gruppo con il più alto consumo di alimenti ultra-processati presentava una prevalenza del 11,3% di lesioni cerebrali silenti, contro l’8,1% osservato tra i consumatori più moderati. Dopo l’adeguamento per età, sesso, indice di massa corporea, fattori di rischio cardiometabolico e stile di vita, gli adulti nella fascia più elevata avevano una probabilità 40 % maggiore (odds ratio = 1,40; IC 1,10-1,77) di mostrare questi segni alla risonanza.

Differenze di genere

L’associazione è risultata più marcata tra le donne, con un odds ratio di 1,78 nel confronto tra i quartili di consumo, mentre negli uomini non è stata riscontrata una differenza statisticamente significativa. Questo suggerisce una possibile vulnerabilità femminile, ma i risultati richiedono conferma in studi futuri.

Significato dei risultati e limiti

Nonostante la maggiore incidenza di marcatori vascolari, non sono emerse differenze nei risultati dei test cognitivi. In altre parole, le alterazioni strutturali non si traducono ancora in deficit di memoria o di attenzione misurabili. Gli autori ipotizzano che l’alto contenuto di sale, zuccheri e calorie tipico degli ultra-processati favorisca obesità, ipertensione e dismetabolismo, condizioni note per compromettere i piccoli vasi cerebrali. Tuttavia, lo studio è trasversale: le informazioni su dieta, composizione corporea e risonanza sono state raccolte nello stesso momento, perciò non è possibile stabilire una relazione di causa-effetto.

Implicazioni per la dieta

I dati rafforzano l’invito a privilegiare una dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e olio extravergine d’oliva. Ridurre gradualmente le porzioni di snack confezionati, bevande zuccherate, prodotti pronti e carni ricostituite può limitare l’assunzione di componenti poco salutari senza dover eliminare completamente i prodotti industriali. Parallelamente, è fondamentale monitorare pressione arteriosa, glicemia, colesterolo e mantenere uno stile di vita attivo.