Aumenti dei prezzi alimentari e Dieta Mediterranea: chi paga il conto

Mangiare in modo sano è sempre più oneroso: lo conferma una ricerca pubblicata su Quality & Quantity intitolata “The economic feasibility of sustainable and healthy diets: a price-based analysis in Italy”, condotta da ricercatori delle Università di Pisa, della Tuscia e di Roma Tor Vergata. Lo studio quantifica un aumento del 20% del costo per seguire un regime alimentare definito sostenibile e salutare nel periodo considerato, evidenziando come la capacità di spesa delle famiglie sia messa alla prova. Questo lavoro non riguarda solo numeri: mette in luce il legame tra scelte alimentari e condizioni economiche, offrendo uno spaccato utile per politiche pubbliche mirate.

L’analisi sottolinea due fattori chiave che influenzano il prezzo del cibo: la stagionalità e la geografia. Contrariamente a quanto si potrebbe aspettare, i costi più elevati per il cosiddetto paniere sano si registrano in primavera e in estate. Per un uomo adulto il costo mensile del paniere supera stabilmente i 200 euro nei mesi caldi, rispetto ai circa 150-160 euro nei mesi freddi; per le donne adulte si passa da circa 156 euro in inverno a 208 euro in estate. Andamenti analoghi interessano gli adolescenti, mentre i bambini più piccoli rappresentano un’eccezione: per loro i costi tendono ad aumentare in inverno a causa di esigenze nutrizionali specifiche.

Quanto pesa l’aumento sui bilanci familiari

L’incremento del 20% ha ricadute immediate sul bilancio delle famiglie e sulla qualità dell’alimentazione. A parità di reddito, la scelta tra comprare prodotti freschi e seguire un modello alimentare sano oppure optare per alternative più economiche ma meno nutrienti diventa più frequente. Lo studio avverte del rischio di una deriva verso cibi ultra-processati, che riducono la spesa ma compromettono la prevenzione delle malattie croniche nel lungo periodo. Come osserva il professor Stefano Marchetti dell’Università di Pisa, occorrono strumenti di monitoraggio e politiche che tutelino le fasce più vulnerabili, perché quando la prevenzione passa anche dalla tavola, l’accessibilità economica diventa questione di salute pubblica.

Dettagli per fascia di età

I numeri variano sensibilmente in base all’età: gli adulti mostrano differenze stagionali marcate, gli adolescenti seguono un andamento simile e i bambini piccoli presentano un profilo differente perché alcune necessità nutrizionali impongono prodotti meno soggetti alla stagionalità agricola. In termini pratici, questo significa che i budget destinati all’alimentazione si modificano non solo per i prezzi, ma anche per la composizione del carrello: prodotti freschi, latticini adatti ai più piccoli, e alimenti specifici possono incidere in modo diverso a seconda della famiglia. Il risultato è una maggiore complessità nel garantire una alimentazione equilibrata per tutti i nuclei.

Divari territoriali: prezzi minimi più alti al Sud

Oltre alla stagionalità, la distribuzione geografica dei prezzi crea disuguaglianze significative. Sebbene le medie e i picchi di prezzo risultino più elevati al Nord, trainati dal costo della vita nelle grandi aree urbane, il dato più preoccupante riguarda i prezzi minimi: il Mezzogiorno registra soglie di spesa minime più alte, il che significa che chi cerca l’opzione più economica trova comunque costi superiori rispetto al Nord. In termini pratici, chi vive nel Sud ha meno margine di risparmio per accedere a un dieta sana, con un effetto redistributivo negativo che amplifica le disparità esistenti.

Cause strutturali della differenza

I ricercatori individuano cause soprattutto logistiche e di mercato: la presenza meno capillare della Grande Distribuzione Organizzata al Sud, la carenza di grandi poli logistici e una concorrenza tra catene meno intensa impediscono di sfruttare le economie di scala che invece abbassano i prezzi nel Settentrione. Inoltre, una rete distributiva frammentata rende più oneroso portare i prodotti freschi sugli scaffali, incrementando i costi finali. Queste dinamiche strutturali richiedono interventi che agiscano sulla filiera, non solo sull’ultimo miglio di vendita.

Conseguenze pratiche e possibili risposte

Lo scenario disegnato dallo studio indica che la problematica non è soltanto economica ma anche sanitaria: se seguire la dieta mediterranea diventa più costoso, cresce il rischio di peggioramento della qualità dell’alimentazione nazionale. Le soluzioni proposte implicano un mix di politiche: monitoraggio dei prezzi, incentivi alla distribuzione nel Sud, rafforzamento dei centri logistici, misure per sostenere i consumatori a basso reddito e campagne informative sui benefici di scelte alimentari sostenibili. Solo con interventi mirati è possibile evitare che l’accesso a una dieta sana diventi un nuovo terreno di disuguaglianza sociale tra aree e fasce di popolazione.