Rinnovi contrattuali fermi, sciopero nazionale del 17 aprile nella sanità privata

La trattativa sui rinnovi contrattuali nella sanità privata non si è chiusa e le sigle sindacali hanno deciso di confermare lo sciopero nazionale per il 17 aprile. Dopo un nuovo confronto convocato al Ministero della Salute, i rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno reso nota la loro indisponibilità a sospendere la mobilitazione, evidenziando una distanza ritenuta ormai strutturale tra le scelte aziendali e la condizione dei lavoratori.

I sindacati riportano cifre che raccontano una fotografia economica molto diversa da quella spesso dipinta dall’associazione datoriale: fatturati in crescita, utili e liquidità significative. Allo stesso tempo, denunciano anni di attesa per il rinnovo dei contratti, con effetti concreti sul potere d’acquisto del personale e sulla capacità di trattenere figure professionali chiave come gli infermieri, messi a confronto con i colleghi del settore pubblico.

Perché i sindacati hanno confermato la protesta

Il cuore della rivendicazione riguarda l’inerzia sui contratti: nel settore della sanità privata molti lavoratori aspettano il rinnovo da anni, situazione che per le Rsa è ancora più prolungata. I sindacati sottolineano che la crescita dei bilanci aziendali non si è tradotta in adeguamento salariale, creando un divario che definiscono inaccettabile. La richiesta è chiara: rinnovi immediati e misure che evitino discriminazioni retributive rispetto al pubblico, per garantire stabilità al sistema assistenziale.

La denuncia sui numeri e sulle risorse

Nel dibattito sono emersi dati economici utilizzati dai sindacati per argomentare la scelta di scioperare: aumento del fatturato comparato agli anni precedenti, utili in crescita e disponibilità di liquidità. Questa evidenza viene usata per contestare la narrativa di una sanità privata in sofferenza e per chiedere che le risorse pubbliche destinate al settore siano vincolate a criteri di equità contrattuale.

Il tema della parità professionale e salariale

Un punto sensibile della vertenza riguarda la disparità tra pubblico e privato: secondo le organizzazioni sindacali, un infermiere impiegato nella sanità privata percepirebbe mediamente circa 500 euro in meno al mese rispetto a un collega del servizio sanitario pubblico. Oltre al danno economico, i sindacati evidenziano un effetto morale e professionale: il rischio è creare due categorie di operatori che svolgono le stesse funzioni ma con riconoscimenti differenti.

Ruolo delle organizzazioni professionali

La Fnopi e altri ordini professionali hanno espresso preoccupazione per le possibili discriminazioni, richiamando il principio secondo cui non devono esistere «infermiere di serie A e di serie B». Sul tavolo c’è anche la proposta di legare l’accreditamento con il Servizio sanitario nazionale al rispetto dei contratti e delle tutele, una misura che collegherebbe qualità dell’assistenza e responsabilità contrattuale delle aziende.

Conseguenze pratiche e scenari aperti

La mobilitazione interessa circa 300 mila lavoratori del comparto e potrebbe avere ricadute organizzative e assistenziali laddove lo sciopero sarà osservato. Le sigle sindacali intendono portare la protesta anche nelle piazze per mettere il tema al centro dell’agenda politica. Dall’altra parte, l’associazione datoriale e alcune rappresentanze locali sostengono la necessità di tutelare i servizi e richiamano a soluzioni negoziali; la contrapposizione resta comunque netta sul fulcro della richiesta: diritti, salari e riconoscimento professionale.

In sintesi, la vertenza mette in luce due questioni intrecciate: la gestione economica di un settore che ha registrato performance positive e la necessità di garantire equità contrattuale per chi opera quotidianamente nell’assistenza. Il 17 aprile sarà dunque una prova di forza sindacale e un momento chiave per capire se il dialogo avviato al Ministero della Salute produrrà risposte concreti o se la mobilitazione continuerà a chiamare all’attenzione l’opinione pubblica.