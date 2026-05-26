Caldo rovente sull’Italia, oggi allerta arancione in 14 città. Domani i primi 4 bollini rossi

(Adnkronos) – Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio caratterizzata dal meteo rovente. E spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi, mercoledì 27 maggio, le città in arancione (livello di rischio 2, con possibili conseguenze per la salute dei fragili) sono 14. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona.

Domani giovedì 28 maggio, invece, niente più bollini arancioni ma per la prima volta nella stagione 4 capoluoghi vireranno al rosso. L'allerta sarà massima a Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate dal livello 3 che indica "possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Sarà infine un crescendo per i bollini gialli, il rischio 1, livello di pre-allerta: dagli 8 della giornata di oggi (Catania, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara e Reggio Calabria) ai 18 di domani (Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo). E domani le città in verde (livello di rischio 0) saranno solo 5: Ancrona, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Napoli.

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