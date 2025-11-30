Celebrazioni a Torino: Festeggia i 160 Anni del Gianduiotto Caffarel!

Il 2025 segna un momento significativo per la storica azienda Caffarel, che celebra i 160 anni del suo celebre gianduiotto. Questo cioccolatino, avvolto in una carta dorata, rappresenta un simbolo culturale di Torino e della tradizione italiana. Per commemorare questa importante ricorrenza, Caffarel ha allestito una straordinaria installazione sensoriale nel cuore della città, in via Lagrange, all’angolo con via Marcello Soleri.

L’importanza del gianduiotto nella tradizione torinese

Il gianduiotto ha origine nel 1865, durante il Carnevale. In quel periodo, i maestri cioccolatieri torinesi, a causa della scarsità di cacao, decisero di innovare mescolando il cacao con la pregiata Nocciola Piemonte IGP. Questa creazione fu battezzata in onore della celebre maschera del Carnevale piemontese, Gianduja. Da quel momento, il gianduiotto ha intrapreso un percorso che lo ha portato a diventare un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Un percorso multisensoriale

La recente installazione rappresenta non solo un omaggio alla storia del gianduiotto, ma anche un invito a esplorare le sue diverse sfaccettature attraverso un percorso sensoriale coinvolgente. I visitatori possono immergersi in un’esperienza che stimola tutti e cinque i sensi. Si inizia con l’olfatto, assaporando i profumi inebrianti di cacao e nocciola, per poi passare all’udito, dove si possono ascoltare storie affascinanti sul gianduiotto e il suo processo produttivo.

Il gusto, naturalmente, svolge un ruolo fondamentale: i partecipanti avranno l’opportunità di assaporare il gianduiotto stesso, gustando la sua ricchezza e la sua cremosità unica. Anche la vista e il tatto sono coinvolti, permettendo di esplorare texture evocative e materiali storici che raccontano la storia di questo iconico cioccolatino.

Un tesoro culturale da condividere

Valeria Ungaro, direttrice marketing di Caffarel, evidenzia come il gianduiotto rappresenti un patrimonio culturale che unisce le generazioni. Secondo Ungaro, “il Gianduiotto è molto più di un semplice dolce; è un legame affettivo che attraversa il tempo e ci connette con la nostra identità.” Questo evento non si limita a una celebrazione, ma costituisce un modo per rinnovare il legame tra la storica azienda e la città di Torino.

Dettagli dell’evento

L’installazione sarà aperta al pubblico nei giorni di sabato 29 e domenica 30 novembre, dalle 10 alle 18.30. Si tratta di un’opportunità imperdibile per turisti e residenti di scoprire una delle meraviglie culinarie italiane, in un contesto che ne esalta l’importanza storica e culturale. L’ingresso è libero, rendendo questa esperienza accessibile a tutti.

Verso il futuro

Caffarel si impegna a mantenere viva la tradizione del gianduiotto, puntando a preservare la qualità e l’autenticità che contraddistinguono il marchio. Con un focus sull’innovazione e una forte connessione con la storia, il brand intende attrarre nuove generazioni di consumatori, portando avanti l’eredità di un prodotto che rappresenta un simbolo di eccellenza made in Italy.