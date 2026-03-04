Herpes zoster: perché il rischio cresce con gli anni e come prevenirlo

Molte persone associano il fuoco di Sant’Antonio all’avanzare degli anni. L’incidenza aumenta nelle età mature, ma l’Herpes Zoster non è una malattia esclusiva degli anziani. Dietro la riattivazione del virus varicella-zoster operano meccanismi immunologici complessi e condizioni cliniche specifiche che modulano il rischio. Questo testo descrive la latenza virale, i fattori che riducono la sorveglianza immunitaria e le ragioni per cui la vaccinazione è considerata la strategia preventiva più efficace.

Il virus che resta nell’ombra

L’agente responsabile dello Zoster è lo stesso virus della varicella contratto solitamente in gioventù. Dopo la risoluzione dell’infezione acuta, il virus non viene eliminato. Si ritira nei gangli nervosi in uno stato di latenza. Finché il sistema immunitario mantiene un controllo efficace, il virus resta silente. Quando la sorveglianza immunitaria si affievolisce, la replicazione può riprendere. Le particelle virali seguono il decorso di un nervo fino alla pelle, provocando l’eruzione tipica. Per questo motivo lo Zoster è una riattivazione e non una nuova infezione: senza esposizione precedente alla varicella lo Zoster non si manifesta. Questa dinamica immunologica spiega anche perché la prevenzione tramite vaccino è considerata la strategia più efficace per ridurre il rischio di riacutizzazione.

Perché non tutti si ammalano

La progressiva modifica della risposta immunitaria con l’età aumenta la probabilità di riattivazione virale, ma la traiettoria resta individuale. Alcune persone mantengono una sorveglianza immunitaria efficace per decenni, mentre altre perdono il controllo prima della soglia di rischio. Fattori esterni, come stress acuto o infezioni concomitanti, e fattori interni, come comorbilità o terapie immunosoppressive, possono temporaneamente indebolire la difesa dell’ospite. Dietro ogni processo immunitario si legge una storia individuale che determina l’evoluzione clinica e il rischio di recidiva.

Fattori che abbassano la sorveglianza immunitaria

Il sistema immunitario gestisce simultaneamente infezioni acute, processi infiammatori, cellule danneggiate e virus latenti. Eventi che richiedono uno sforzo immunitario intenso, come una polmonite grave o un’influenza importante, concentrare le risorse difensive su una minaccia e riducono la sorveglianza su altri fronti. Anche lo stress fisico e psicologico compromette l’efficienza delle difese. Inoltre, malattie croniche e terapie immunomodulanti possono indebolire la risposta di sorveglianza e aumentare la probabilità di riattivazioni virali.

Chi è a rischio indipendentemente dall’età

Oltre alle terapie immunomodulanti già citate, alcune condizioni cliniche determinano un aumento significativo del rischio di riattivazione virale anche in età non anziana. I pazienti sottoposti a trapianto d’organo e coloro che ricevono chemioterapia oncologica mostrano una riduzione della sorveglianza immunitaria che può favorire la ricomparsa del virus. Possono presentare un maggior rischio anche le persone in trattamento con immunosoppressori, come corticosteroidi ad alte dosi o agenti biologici per malattie autoimmuni; in questo contesto immunosoppressori indica farmaci che riducono l’attività del sistema immunitario.

Anche condizioni metaboliche non controllate aggravano il profilo di rischio. Il diabete scompensato e altre comorbilità croniche possono infatti compromettere la risposta immunitaria locale e sistemica. Per queste ragioni la soglia anagrafica resta una guida generale, ma la valutazione clinica individuale rimane il criterio principale per le scelte preventive e terapeutiche.

Manifestazioni cliniche e complicanze

Lo zoster si presenta con un’eruzione cutanea tipicamente limitata a un lato del corpo e distribuita lungo il decorso di un nervo. Le sedi più frequenti sono il torace e la regione lombare. Il volto e l’area oculare possono essere coinvolti e comportare esiti più gravi per la funzione visiva.

Il sintomo predominante è il dolore, spesso descritto come bruciante o lancinante, dovuto all’infiammazione delle fibre nervose. Le vescicole guariscono nella maggior parte dei casi entro una o due settimane con terapia adeguata. In alcuni soggetti il dolore persiste: si parla di nevralgia post-erpetica, una complicanza che può durare mesi e ridurre significativamente la qualità della vita. La persistenza del dolore richiede valutazione clinica e, talvolta, un approccio terapeutico multidisciplinare per il controllo sintomatico e il recupero funzionale.

Diagnosi, terapia e prevenzione

La valutazione clinica rimane centrale dopo la fase acuta e la necessità di un approccio multidisciplinare per il recupero funzionale. La diagnosi si fonda sull’esame obiettivo: l’eruzione cutanea monolaterale associata al dolore orienta la sospetto clinica. Il trattamento con farmaci antivirali è più efficace se iniziato entro 48-72 ore dall’esordio; in questa finestra riduce la replicazione virale e attenua durata e gravità della malattia. Anche se avviato in tempi successivi, il trattamento antivirale può comunque limitare le complicanze. Per il controllo del dolore si impiegano terapie farmacologiche e misure locali di protezione cutanea, integrate dalla terapia sintomatica mirata al sollievo e alla prevenzione del danno infettivo secondario. Nei casi di dolore persistente si valuta l’uso di strategie specifiche per il dolore neuropatico, con follow-up specialistico per ridurre il rischio di esiti cronici.

Per ridurre l’incidenza di recidive e di complicanze post-infettive, la prevenzione si basa principalmente sulla vaccinazione. Una volta instaurata la persistenza virale, nessun comportamento quotidiano rimuove il virus latente dai gangli nervosi; perciò la strategia preventiva è immunologica e non comportamentale.

Il vaccino ricombinante attualmente raccomandato induce una risposta immunitaria mirata e robusta, anche in soggetti con risposta immunitaria attenuata. È indicato a partire dai 50 anni e trova particolare raccomandazione dopo i 65 anni, oltre che nei pazienti con patologie croniche o in trattamento che influenza l’immunità. Il ciclo vaccinale prevede due dosi a distanza di alcuni mesi, con l’obiettivo di consolidare una protezione duratura e ridurre l’incidenza di esiti neurologici cronici.

La protezione fornita dalle due dosi mira a consolidare una copertura duratura e a ridurre il rischio di esiti neurologici cronici. Il fattore età resta rilevante, ma incidono anche lo stato di salute generale e le terapie in corso.

Al primo comparire di sintomi è indispensabile praticare un intervento precoce per limitare dolore e complicanze. La vaccinazione, discussa e pianificata insieme al medico curante, rappresenta l’opzione preventiva più efficace per ridurre l’incidenza e la gravità della malattia.

Le autorità sanitarie raccomandano il monitoraggio dei sintomi e il confronto tempestivo con il medico nei casi a rischio, per attivare terapie mirate e ridurre gli esiti a lungo termine.