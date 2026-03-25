Meditazione musicale: Miserere mei Deus nella chiesa di Alassio

Il 28 marzo 2026, alle ore 21:00, la Chiesa S. Maria Immacolata in Piazza S. Francesco a Alassio ospiterà un momento di raccoglimento che fonde musica e spiritualità. L’appuntamento, concepito come concerto meditazione, vuole accompagnare la comunità verso la settimana Santa attraverso brani e canti che favoriscono la contemplazione e la preghiera.

La serata sarà caratterizzata dall’esecuzione del Miserere mei Deus insieme alla recitazione dell’Ufficio della Passione attribuito a san Francesco d’Assisi, inserita nel programma in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. L’evento combina la potenza corale con l’accompagnamento organistico, proponendo una forma di ascolto che privilegia la dimensione interiore e la memoria liturgica.

Un programma pensato per la riflessione

La proposta musicale è strutturata per alternare esecuzioni corali e passaggi strumentali, favorendo un percorso emotivo e spirituale scandito da momenti di silenzio e canto. La Corale San Francesco interpreterà i brani sacri in chiave meditativa, privilegiando testi e melodie che invitano alla confessione e al pentimento, come suggerito dal tema del Miserere mei Deus. Questo approccio mira a creare uno spazio in cui la musica diventa vettore di senso e sollecitazione interiore.

Il valore storico e liturgico dell’ufficio

L’Ufficio della Passione composto da san Francesco è un testo che unisce devozione popolare e profondità teologica: la sua recitazione durante la serata non vuole essere solo un gesto commemorativo ma un invito a riscoprire pratiche di preghiera antiche. La scelta di inserirlo nel programma sottolinea l’intento di ricollegare l’esperienza musicale a radici religiose consolidate, creando un ponte fra passato e presente.

Le esecuzioni e gli interpreti

Al centro dell’accompagnamento organistico si trova il maestro Giorgio Piovano, che curerà le parti strumentali e l’ambientazione sonora della chiesa. L’organo, strumento capace di avvolgere l’uditorio, sarà utilizzato per tessere il substrato armonico su cui la Corale San Francesco innesterà le melodie vocali. L’alternanza tra organo e coro servirà a evidenziare le atmosfere drammatiche e consolatorie dei brani proposti.

Scelte interpretative e atmosfera

Le scelte esecutive privilegeranno equilibrio dinamico e chiarezza testuale: il coro eseguirà con attenzione alla dizione e all’espressività, mentre l’organo sosterrà senza sovrastare. L’intento è di favorire un ascolto partecipato, dove ogni frase musicale possa essere recepita come invito alla meditazione. In questo contesto, la musica diventa un linguaggio che facilita la contemplazione e la connessione collettiva.

Informazioni pratiche per partecipare

Il concerto si svolgerà il 28 marzo 2026 alle ore 21:00 presso la Chiesa S. Maria Immacolata, Piazza S. Francesco, Alassio. Per ulteriori dettagli e indicazioni su come raggiungere il luogo dell’evento è possibile contattare l’Ufficio IAT di Alassio. L’ufficio si trova in Via Mazzini 68 e fornisce informazioni logistiche utili per visitatori e fedeli.

Per prenotazioni o richieste di informazioni telefoniche è disponibile il numero 0039 0182 647027, oppure via email all’indirizzo [email protected]. Si consiglia di arrivare con anticipo per trovare posto nella chiesa e vivere l’atmosfera di preparazione con calma. L’evento è aperto al pubblico e pensato per valorizzare il significato della settimana Santa attraverso un’esperienza corale e strumentale che unisce storia, fede e arte.