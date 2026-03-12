Tumore al pancreas: riconoscere i segnali e le terapie attuali

La scoperta pubblica della malattia da parte di Enrica Bonaccorti, diagnosticata a giugno 2026 e scomparsa il 12 marzo 2026, ha riportato sotto i riflettori una neoplasia ancora difficile da intercettare. Il tumore al pancreas è spesso definito “big killer” per la prognosi sfidante: la sopravvivenza a cinque anni si aggira intorno all’11% secondo i dati disponibili, mentre i numeri delle nuove diagnosi rimangono rilevanti, con circa 13.585 casi stimati nel 2026.

Questo articolo spiega in termini chiari che cos’è il pancreas, quali sono i segnali da non sottovalutare, il percorso diagnostico standard e le possibilità terapeutiche, comprese le strategie emergenti come la medicina di precisione e l’immunoterapia.

Perché il pancreas è importante e come nasce il tumore

Il pancreas svolge funzioni differenti: da un lato agisce come ghiandola digestiva secernendo enzimi, dall’altro ha un ruolo endocrino producendo ormoni. In termini medici si distingue tra funzione esocrina e funzione endocrina. La forma più comune di neoplasia è l’adenocarcinoma duttale, che origina dai dotti che trasportano gli enzimi digestivi. Questo tipo di tumore tende a diffondersi rapidamente ai linfonodi e agli organi vicini, complicando la possibilità di trattamento.

I fattori di rischio consolidati includono il fumo di sigaretta, l’obesità, una dieta ricca di grassi saturi e povera di verdure, l’eccesso di alcol, la sedentarietà e le pancreatiti ricorrenti. Una componente ereditaria interessa meno del 10% dei casi, ma la presenza di mutazioni come quelle nei geni BRCA1 e BRCA2 può orientare scelte terapeutiche specifiche.

I segnali che non vanno ignorati e la diagnosi precoce

Nella maggior parte dei casi il tumore viene riconosciuto quando è già avanzato: si stima che circa il 70% delle diagnosi arrivi in stadio localmente avanzato o metastatico. I sintomi, quando presenti, sono spesso aspecifici. Tra i campanelli d’allarme più frequenti figurano astenia, perdita di peso non intenzionale, nausea, perdita di appetito, comparsa improvvisa di diabete o peggioramento del controllo glicemico e ittero con urine scure e feci chiare.

Dolore e ittero: come si manifestano

Il dolore collegato al tumore pancreatico è spesso descritto come sordo e localizzato nella parte superiore dell’addome con irradiazione verso la schiena, una sensazione definita come dolore a “cintura”. L’ittero è tipico quando la neoplasia ostruisce i dotti biliari e può essere accompagnato da prurito cutaneo. In presenza di questi segnali è opportuno rivolgersi a un gastroenterologo per avviare gli accertamenti.

Percorso diagnostico e opzioni terapeutiche

Gli esami iniziali prevedono un’ecografia dell’addome e, se necessario, esami di secondo livello come la TAC con mezzo di contrasto e la risonanza magnetica con colangio-risonanza per valutare i dotti biliari. La stadiazione precisa è fondamentale per definire la strategia terapeutica: quando possibile la chirurgia di resezione rappresenta la migliore opportunità di cura, con interventi che vanno dalla pancreasectomia parziale alla totale.

Trattamenti locali e sistemici

Le tecniche chirurgiche moderni includono approcci mini-invasivi come la laparoscopia e la chirurgia robotica, utili in presenza di tumori confinati al corpo o alla coda. La radioterapia può essere impiegata per ridurre il rischio di recidiva, con tecniche avanzate quali la IMRT e la SBRT che permettono dosi più precise riducendo gli effetti collaterali.

La chemioterapia è un cardine del trattamento e può essere somministrata sia prima che dopo l’intervento. Farmaci comunemente usati includono gemcitabina, nab-paclitaxel, fluorouracile, irinotecan e capecitabina. Negli ultimi anni si sono aperte nuove prospettive grazie alla medicina di precisione: ad esempio olaparib è utilizzato in pazienti con mutazioni BRCA, migliorando la sopravvivenza libera da progressione in gruppi selezionati.

L’immunoterapia rappresenta un altro ambito in evoluzione: studi indicano che agenti come pembrolizumab possono potenziare i risultati quando somministrati in sequenza dopo chemioterapia, creando sinergie utili nel controllo della malattia.

Prevenzione, monitoraggio e prospettive

Per ridurre il rischio è consigliabile seguire uno stile di vita sano: una dieta equilibrata in stile mediterraneo, attività fisica regolare, astensione dal fumo e consumo moderato di alcol. La ricerca genetica e la profilazione molecolare del tumore aprono la strada a cure personalizzate e, per i casi familiari, a programmi di sorveglianza mirati. Sebbene la prognosi resti impegnativa, i progressi nella chirurgia, nella radioterapia e nelle terapie target stanno migliorando le prospettive per molti pazienti.

Infine, la tempestività nella valutazione dei sintomi e l’accesso a centri specializzati rimangono elementi cruciali per aumentare le possibilità di trattamento efficace.