Scrambler Therapy per il dolore cronico: come funziona e quando ricorrervi

Il dolore che persiste per mesi può trasformare le attività quotidiane in fatiche incomprimibili. La Scrambler Therapy è una tecnica di elettrostimolazione nata alla fine degli anni ’80 per intervenire proprio su questa tipologia di sofferenza: agisce sul modo in cui il sistema nervoso centrale elabora gli stimoli dolorosi, proponendosi come alternativa quando i trattamenti tradizionali non danno risultati soddisfacenti. La metodica, diffusa negli ultimi vent’anni, viene impiegata anche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale in centri specializzati.

La dottoressa Laura Landi, dirigente medico dell’Unità di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore del Policlinico di Milano, sottolinea che questo approccio non elimina la causa del dolore ma ne altera la percezione. Secondo le linee guida dell’OMS, si definisce dolore cronico quello che persiste da almeno tre mesi; la Scrambler Therapy è pensata specificamente per questo quadro clinico, non per episodi acuti e transitori.

Che cos’è e quando è indicata

La Scrambler Therapy sfrutta sequenze di impulsi elettrici a bassa intensità che vengono applicati mediante elettrodi sulla pelle. L’intento è di inviare al cervello un messaggio di non dolore al posto di quello doloroso, facilitando una neuromodulazione delle vie che trasmettono lo stimolo nocicettivo. Viene raccomandata in genere dopo il ricorso a farmaci, terapie fisiche (ultrasuoni, magnetoterapia, laser antalgico), infiltrazioni o altri interventi che non abbiano prodotto benefici significativi.

Indicazioni pratiche

Dal punto di vista clinico le applicazioni più documentate riguardano il dolore di tipo neuropatico e le forme legate a infiammazione cronica di organi o distretti particolari. Non è una terapia miracolosa che cura la causa anatomica o infettiva (per esempio non elimina il virus dell’Herpes zooster), ma può attenuare notevolmente il sintomo doloroso, trasformando un dolore urente in una sensazione molto più tollerabile.

Meccanismo d’azione e modalità di somministrazione

La tecnica invia al sistema nervoso centrale dei frames, ovvero treni di impulsi a frequenza variabile che sostituiscono temporaneamente i segnali dolorosi periferici. Gli elettrodi vengono posizionati in coppia, da una a cinque coppie a seconda dell’estensione dell’area coinvolta e della risposta del paziente. Per esempio, la nevralgia del trigemino può richiedere una sola coppia applicata al volto, mentre il tratto lombare può richiedere più elettrodi per coprire l’area interessata.

Come si svolge una seduta

Il paziente si sdraia su un lettino e gli elettrodi, simili a quelli dell’elettrocardiogramma e già provvisti di gel conduttore, vengono applicati sulla pelle. Ogni seduta dura circa 40 minuti durante i quali si avverte un formicolio o un lieve pizzicore: questa sensazione è desiderabile perché indica che la stimolazione sta sovrastando la percezione dolorosa. Per stabilizzare l’effetto è consigliabile un ciclo di circa dieci sedute consecutive, una al giorno, così da consolidare la neuromodulazione delle vie del dolore.

Risultati clinici e limiti

I benefici variano da persona a persona: alcuni pazienti sperimentano una riduzione sostanziale del dolore, altri un miglioramento parziale. Una diminuzione di 3-4 punti nella scala soggettiva del dolore rappresenta comunque un miglioramento significativo della qualità di vita. In vari casi è possibile ridurre il dosaggio dei farmaci analgesici e, talvolta, sospenderli per mesi prima di dover ripetere un ciclo di trattamento. La Scrambler Therapy è una procedura mininvasiva che, pur non essendo priva di limiti, risulta utile quando le alternative hanno fallito o provocano effetti collaterali importanti.

Campo di applicazione

Le condizioni in cui la tecnica ha mostrato risultati più convincenti includono la nevralgia del trigemino, le lesioni erpetiche con dolore neuropatico, il dolore pelvico cronico associato a endometriosi o aderenze postchirurgiche, la sindrome del nervo pudendo tipica di chi subisce microtraumi ripetuti e alcune forme di cervico-bracalgia o lombalgia causate da discopatia o ernia. Viene inoltre impiegata in dolore oncologico e nella sclerosi multipla quando indicato dalla valutazione specialistica.