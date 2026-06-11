Cerimonia inaugurale Mondiali 2026: orari, artisti e dettagli dallo Stadio Azteca

Il sipario sui Mondiali 2026 si alzerà con una serie di eventi che uniscono sport e spettacolo: la prima delle tre cerimonie inaugurali è fissata per l’11 giugno 2026 allo storico Estadio Azteca di Città del Messico. L’evento sarà un’opportunità per celebrare la lunga tradizione calcistica del campo, combinando musica internazionale e riferimenti al passato glorioso dell’impianto.

Oltre alla parte artistica, la scaletta ufficiale prevede tempistiche precise: la cerimonia messicana inizierà alle 11:30 ora localepari alle 19:30 in Italiae durerà circa novanta minuti, lasciando poi spazio al match inaugurale tra Messico e Sudafrica programmato per le 13:00 locali (ore 21:00 in Italia).

Perché lo Stadio Azteca è al centro dell’apertura

Lo Stadio Azteca non è una sede qualunque: è il primo impianto ad ospitare tre inaugurazioni mondiali nella storia. L’arena ha visto vittorie leggendarie, come il terzo titolo mondiale conquistato dal Brasile nel 1970 con Pelé e la cavalcata di Diego Maradona nel 1986, comprese le azioni rimaste nella memoria collettiva del calcio. Per gli appassionati italiani è anche il luogo della celebre semifinale Italia-Germania Ovest finita 4-3, entrata nella storia come la “Partita del Secolo”. Dopo lavori di ammodernamento l’impianto si presenta come il cuore simbolico dell’avvio della manifestazione.

Un palco pensato per il calcio e per lo spettacolo

La produzione dello show è stata affidata a un’agenzia con esperienza internazionale: Balich Wonder Studiodiretta da Marco Balich, ha progettato la regia e la logistica di un evento che vedrà coinvolte circa 900 persone dietro le quinte. L’obiettivo è offrire una cerimonia che celebri il calcio come fenomeno globale, combinando elementi coreografici, luci e performance live.

Artisti e scaletta prevista per l’11 giugno

La parte musicale vedrà la partecipazione di artisti di primo piano del panorama latino e internazionale. La cantante colombiana Shakira interpreterà l’inno ufficiale del torneo, il brano intitolato “Dai dai”, insieme all’artista nigeriano Burna Boy. Sul palco si alterneranno inoltre nomi come J BalvinBelindaAlejandro FernándezDanny OceanLila DownsLos Ángeles AzulesManá e Tylain una festa che fonde ritmi sudamericani e sonorità globali per riscaldare lo Stadio Azteca e i milioni di spettatori collegati.

Dettagli sui tempi e sul match inaugurale

La cerimonia comincerà alle 11:30 localidurerà circa novanta minuti e sarà seguita dal calcio d’inizio di Messico-Sudafrica alle 13:00 locali. Per il pubblico italiano, queste tempistiche corrispondono rispettivamente alle 19:30 e alle 21:00rendendo l’evento accessibile in prima serata.

Le altre due inaugurazioni: Toronto e Los Angeles il 12 giugno

La FIFA ha confermato che la formula del 2026 prevede tre cerimonie separate, una per ciascuno dei Paesi ospitanti. Il giorno successivo, il 12 giugnosi terranno gli eventi di apertura in Canada e negli Stati Uniti. A Toronto, prima della partita tra Canada e Bosnia Erzegovinasaliranno sul palco artisti come Alanis MorissetteMichael BubléAlessia CaraElyannaJessie ReyezNora FatehiSanjoyVegedream e William Prince. A Los Angeles, prima dell’esordio degli USA</strong. contro il Paraguaysono attese Katy PerryFutureAnittaLISARema e Tyla.

Questa soluzione a tre tappe rende l’edizione 2026 unica nella storia dei Mondiali: mai prima d’ora l’inaugurazione era stata articolata su più nazioni e date, e la scelta riflette la vastità del torneo che coinvolge 48 squadre e oltre 100 partite in tre Paesi ospitanti.

Per il pubblico italiano, le cerimonie di Toronto e Los Angeles avranno orari differenti per via dei fusi orari, ma saranno tutte trasmesse dai broadcaster titolari dei diritti del torneo, con copertura televisiva e streaming per seguire sia la musica che le partite.