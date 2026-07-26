Autonomia differenziata e sanità privata: quali conseguenze per il Servizio sanitario nazionale

La sanità italiana si trova a un bivio. Da una parte, la proposta di autonomia differenziata avanza, dall’altra il settore privato continua a crescere a ritmi sostenuti. Questi cambiamenti potrebbero ridefinire il volto del servizio sanitario nazionale (SSN), con implicazioni profonde per i diritti dei cittadini e l’equità territoriale.

In questo contesto, le voci di chi difende il modello pubblico si fanno sempre più forti. La Cgil Basilicata ad esempio, ha lanciato un appello al centrodestra lucano affinché si distanzi dalla logica divisiva della Lega e tuteli la sanità e la scuola pubblica. Il segretario generale Fernando Mega ha sottolineato che i diritti sociali e civili non possono dipendere dal luogo di nascita o di residenza.

L’autonomia differenziata e i suoi rischi

La proposta di autonomia differenziata, sostenuta anche dal governo regionale, prevede la concessione di ulteriori forme di autonomia a Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto su materie come protezione civile, ordinamento delle professioni, previdenza complementare e, soprattutto, tutela della salute. Mega ha avvertito che questa riforma potrebbe accentuare la frammentazione del SSN, indebolendo i principi di uguaglianza e universalità dei diritti sociali.

In particolare, la sanità pubblica, già in crisi soprattutto al Mezzogiorno, rischia di subire ulteriori danni. Il tasso di migrazione sanitaria in Basilicata è elevatissimo, e concedere ulteriori margini di autonomia in questo ambito potrebbe aggravare i divari territoriali esistenti. La Cgil propone invece di garantire l’esigibilità del diritto alla salute in tutto il territorio nazionale.

Le Case della Salute e il Pnrr

Un altro tema cruciale è quello delle Case della Salute ideate da Gavino Maciocco e ispiratrici di una recente riforma. Tuttavia, secondo Maciocco, il Pnrr ha rappresentato un’occasione persa per la sanità territoriale. Le Case della Salute avrebbero potuto rappresentare un punto di riferimento per l’assistenza primaria, ma la loro implementazione è stata insufficiente.

La crescita del settore privato

Nel frattempo, il settore privato continua a crescere a ritmi sostenuti. Un rapporto di Mediobanca del 22 luglio 2026 ha evidenziato che la spesa sanitaria privata ha raggiunto il 47% della spesa pubblica, con un giro d’affari di oltre 90 miliardi di euro all’anno. Questo dato solleva interrogativi sul ruolo del privato nel sistema sanitario italiano.

La sanità è un bene di merito il che significa che produce benefici che si estendono all’intera collettività. Tuttavia, quando il privato cresce a scapito del pubblico, il rischio è che il principio universalistico venga sostituito da quello della capacità di acquisto. Questo potrebbe portare a una società in cui la tutela della salute dipende dalla possibilità economica di accedervi.

L’autonomia differenziata e la crescita del settore privato potrebbero ridefinire il volto del SSN, con implicazioni profonde per i diritti dei cittadini e l’equità territoriale. È fondamentale che il dibattito politico affronti queste questioni con attenzione, garantendo che la salute rimanga un diritto universale e non un privilegio.