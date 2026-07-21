Yoga gratuito a San Vittore Olona: date e dettagli per partecipare

L’estate 2026 a San Vittore Olona si tinge di benessere grazie a MC Yoga un’iniziativa che porta la pratica dello yoga all’aperto nel cuore verde di Villa Adele. Le lezioni, aperte a tutti rappresentano un’occasione imperdibile per ritrovare equilibrio, energia e serenità, senza bisogno di esperienza pregressa.

Immagina di iniziare la giornata con una pratica rigenerante, circondato dalla natura e dalla quiete del parco. Questo è ciò che offre MC Yoga, un progetto pensato per connettere corpo e mente migliorare la flessibilità e ridurre lo stress.

Date e orari delle lezioni

Le lezioni si terranno in quattro appuntamenti, distribuiti tra luglio e settembre, sempre nella fascia oraria delle 9.30 alle 11.00. Ecco le date precise:

4 luglio 2026 – ore 9.30 – 11.00

– ore 9.30 – 11.00 11 luglio 2026 – ore 9.30 – 11.00

– ore 9.30 – 11.00 5 – ore 9.30 – 11.00

– ore 9.30 – 11.00 12 – ore 9.30 – 11.00

Tutte le lezioni sono gratuite e non richiedono alcuna prenotazione obbligatoria, ma è consigliato presentarsi con qualche minuto di anticipo per prepararsi al meglio.

Per partecipare alle lezioni di MC Yoga, è sufficiente munirsi di alcuni accessori essenziali. Ecco cosa portare con te:

Un tappetino o stuoia per la pratica

per la pratica Abbigliamento comodo e adatto all’attività fisica

La voglia di dedicare del tempo al proprio benessere

Si raccomanda di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio della lezione per sistemarsi e prepararsi. In caso di pioggia le lezioni verranno annullate, quindi è sempre bene controllare le previsioni meteo prima di recarsi al parco.

Come partecipare e contatti

Per maggiori informazioni o per prenotare il proprio posto, è possibile contattare gli organizzatori tramite diversi canali. Ecco i riferimenti utili:

WhatsApp 348 856 8868 (G. St. Matteo)

348 856 8868 (G. St. Matteo) Email asd.emmeciyoga.prenotazioni@

Le lezioni si terranno presso la Biblioteca Comunale di San Vittore Olona situata in Via Fratelli Bandiera n.12, angolo via G. Leopardi n.1. La location offre un ambiente tranquillo e immerso nel verde, perfetto per praticare yoga in completa armonia con la natura.

Non perdere l’opportunità di vivere un’estate all’insegna del benessere con MC Yoga. Respira, rallenta e lasciati avvolgere dalla quiete di Villa Adele, dove ogni lezione diventa un viaggio alla scoperta del tuo equilibrio interiore.