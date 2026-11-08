Scopri come la transizione ormonale può influenzare l’umore e quali approcci clinici aiutano a gestire la depressione in menopausa.

La menopausa rappresenta il naturale epilogo del ciclo mestruale, solitamente avviene tra i 45 e i 55 anni. Durante questo periodo le donne sperimentano fluttuazioni e, in ultima analisi, una diminuzione dei principali ormoni ovarici. Oltre ai sintomi più noti, come le vampate di calore, possono manifestarsi alterazioni dell’umore che, in alcuni casi, sfociano in disturbi depressivi.

Il legame tra transizione ormonale e depressione non è lineare: la vulnerabilità dipende da molteplici fattori di rischio, tra cui storia personale di depressione, esperienze di vita stressanti e condizioni di salute preesistenti. Per questo motivo la valutazione clinica deve tenere conto di un contesto complesso e individuale.

Prevalenza della depressione nelle diverse fasi della menopausa

Una revisione sistematica pubblicata nel 2024 ha aggregato 55 studi, coinvolgendo complessivamente 76.817 donne in perimenopausa, menopausa e postmenopausa. I risultati indicano che circa il 35,6% delle donne in menopausa, il 33,9% in perimenopausa e il 34,9% in postmenopausa presentano sintomi depressivi di varia intensità.

Dati empirici e limiti metodologici

Nonostante le stime suggeriscano una prevalenza simile tra le tre fasi, gli autori hanno segnalato una notevole eterogeneità tra gli studi e la presenza di bias di pubblicazione. Le stime più elevate emergono da ricerche con campioni piccoli e metodologie di qualità inferiore, evidenziando l’importanza di interpretare i numeri con cautela e di non considerare la menopausa come causa diretta della depressione.

Strategie di individuazione e gestione dei sintomi depressivi

Il primo passo consiste in una valutazione clinica dettagliata, in grado di distinguere tra sintomi transitori legati a squilibri ormonali e un quadro depressivo che richieda interventi terapeutici. L’intervista riservata, condotta da professionisti esperti, permette di identificare eventuali fattori di rischio, come precedenti episodî depressivi, abuso di sostanze o situazioni di stress cronico.

Trattamenti raccomandati dalle linee guida

Le linee guida internazionali suggeriscono diverse opzioni. Per le donne che non hanno controindicazioni, la terapia ormonale sostitutiva (TOS) può attenuare le fluttuazioni estrogeniche e migliorare l’umore. Quando la TOS è sconsigliata, gli interventi non ormonali, quali la psicoterapia cognitivo-comportamentale, l’attività fisica regolare e alcuni integratori vegetali (ad esempio cimicifuga o iperico), mostrano benefici documentati.

Nel caso di una depressione moderata-grave, è indicato ricorrere a farmaci antidepressivi, preferibilmente selettivi inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI), monitorando attentamente possibili interazioni con la terapia ormonale.

Infine, l’approccio deve rimanere personalizzato e discreto. Il rispetto della privacy, la continuità del follow-up e la collaborazione multidisciplinare (medico di base, ginecologo, psicologo) costituiscono elementi fondamentali per migliorare la qualità della vita delle donne in transizione menopausale.