Scopri perché lo yoga è la chiave per un invecchiamento più sereno e cognitivo.

Negli ultimi anni la ricerca ha messo in luce come lo yoga, combinazione di posture, respirazione e meditazione, possa offrire vantaggi sorprendenti per chi ha superato la soglia dei sessantacinque anni. Non si tratta solo di una routine ginnica, ma di un approccio integrato che agisce simultaneamente sul corpo, sulla mente e sul sistema nervoso.

Studi clinici hanno evidenziato miglioramenti nella qualità del sonno, una riduzione dei sintomi depressivi e un calo significativo dei livelli di cortisol, l’ormone legato allo stress. Inoltre, l’attività regolare è associata a un migliore controllo della glicemia nei soggetti diabetici e a una maggiore capacità respiratoria.

Benefici documentati dello yoga per la salute fisica e mentale

Le indagini più recenti hanno dimostrato che lo yoga può alleviare il dolore articolare tipico dell’artrite, incrementare la densità ossea e quindi contrastare l’osteoporosi. L’equilibrio, fondamentale per prevenire cadute, risulta più stabile grazie a sequenze mirate che stimolano i muscoli stabilizzatori. A livello cerebrale, la dott.ssa Helen Lavretsky, responsabile del programma di ricerca su umore e benessere presso la UCLA, ha spiegato che le varie componenti della pratica (movimento, respirazione, visualizzazione, canto e concentrazione) attivano diverse regioni cerebrali, favorendo la neuroplasticità. Lo stress cronico e gli ormoni ad esso correlati, come ha evidenziato la stessa ricercatrice, danneggiano strutture cruciali per la memoria quali l’ippocampo. Lo yoga, invece, modula la risposta allo stress, riducendo l’infiammazione sistemica e potenzialmente rallentando l’insorgenza di demenza.

Yoga dolce e rigenerante: strategie specifiche per Parkinson e LBD

Per le persone affette da morbo di Parkinson o demenza a corpi di Lewy (LBD), la rigidità muscolare, la perdita di equilibrio e la ridotta consapevolezza corporea rappresentano ostacoli quotidiani. Il yoga dolce, spesso praticato su sedia, prevede allungamenti lenti e movimenti controllati che aumentano la mobilità articolare e la forza del tronco, riducendo la probabilità di cadute. Le posture dolci favoriscono anche una migliore circolazione, migliorano la digestione e abbassano pressione sanguigna e colesterolo.

Yoga rigenerante per stimolare la dopamina

Una variante più intensa, denominata yoga rigenerante, incorpora torsioni e piegamenti che lavorano sui muscoli del core. Questi esercizi sembrano incrementare i livelli di dopamina, neurotrasmettitore spesso carente nei pazienti parkinsoniani. Il risultato è una diminuzione della rigidità centrale e un miglioramento della capacità di stare in piedi e camminare. La pratica costante aiuta inoltre a mantenere alta la consapevolezza corporea, elemento cruciale quando la perdita di controllo motorio rende più difficile percepire i propri limiti.

Come iniziare: risorse pratiche e consigli per caregiver

Chi assiste una persona anziana può trarre beneficio dall’eseguire le sequenze insieme al proprio assistito. Lavorare in coppia favorisce il legame affettivo e permette al caregiver di guidare le posizioni con maggiore sicurezza. Per chi non dispone di uno studio, esistono numerose piattaforme online con serie dedicate a principianti e a praticanti con limitazioni motorie; molte di esse offrono video gratuiti, ad esempio la sezione “Yoga per anziani” su YouTube o i corsi completi di Do Yoga with Me. È consigliabile partire con sessioni brevi (10-15 minuti), utilizzare una sedia stabile e concentrarsi sulla respirazione pranayama, che aiuta a stabilire la connessione mente-corpo sin dal primo incontro.