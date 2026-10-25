Una app, 1.664 sensori e l’IA per individuare il materasso che risponde davvero alle tue esigenze di riposo.

In un mercato dove i modelli di materassi sono proliferanti, individuare quello più adatto può sembrare impossibile. Altrenotti, azienda attiva nel settore del riposo dal 1930, ha lanciato ComfortApp, un sistema che combina un questionario sulle abitudini notturne con una scansione corporea ultra-deterministica per orientare il cliente verso le soluzioni più coerenti.

Il percorso ComfortApp: dal questionario alla proposta personalizzata

Il processo, svolto in negozio con l’aiuto di un consulente, si articola in tre tappe ben definite. Prima si compila un’intervista digitale che raccoglie dati anagrafici (età, peso, altezza) e informazioni soggettive come la posizione di riposo preferita e le esperienze con il materasso attuale. Questa fase serve a capire le aspettative del cliente e a creare una base di partenza per l’analisi successiva.

Scansione corporea con ComfortMap

Il cliente si sdraia su un tappetino dotato di 1.664 sensori che misurano la pressione esercitata da ogni punto del corpo. Il dispositivo registra area di contatto, pressione media, picchi di carico e simmetria, fornendo un profilo pressorio dettagliato. Il risultato è una mappa digitale (ComfortMap) che traduce il peso corporeo in dati oggettivi.

Elaborazione dei dati con intelligenza artificiale

I dati del questionario e della scansione vengono fusi da un algoritmo sviluppato da Cosmos Studio, guidato da Andrea Bino. L’IA utilizza regole derivate dall’esperienza di tre decenni di Altrenotti e tecniche di machine learning per confrontare il profilo dell’utente con le caratteristiche dei propri prodotti. In pochi secondi il sistema propone tre materassi da provare, riducendo drasticamente il numero di scelte da valutare.

Le evidenze scientifiche sul legame tra rigidità e qualità del sonno

Studi recenti dimostrano che la rigidità non è l’unico fattore determinante per un sonno rigenerante. Una revisione del 2021 sul Journal of Orthopaedics and Traumatology ha analizzato 39 studi, concludendo che i materassi a rigidità intermedia favoriscono comfort, allineamento della colonna e un sonno di qualità. Inoltre, una ricerca randomizzata pubblicata nel 2003 sul The Lancet, che ha coinvolto 313 adulti con dolore lombare cronico, ha evidenziato miglioramenti significativi nel gruppo che ha usato materassi di rigidità intermedia dopo 90 giorni.

Questi risultati sottolineano che la scelta del materasso deve considerare le caratteristiche individuali, non solo la percezione soggettiva di “rigido” o “morbido”. È proprio in questo spazio di incertezza che ComfortApp fornisce un aiuto concreto, integrando dati oggettivi con le preferenze dichiarate.

Modalità You&Me per le coppie

Quando il letto è condiviso, le esigenze possono divergere notevolmente. ComfortApp include la modalità You&Me, che prevede due interviste e due scansioni separate per valutare le differenze di corporatura e di abitudini. Il risultato è una proposta che può prevedere un comfort differenziato su ciascun lato del materasso, oppure l’indicazione di modelli pensati per adattarsi a due profili distinti.

Una volta individuato il modello più promettente, il cliente può proseguire con un configuratore tridimensionale per personalizzare struttura, rete, rivestimento e biancheria, assicurando che tutti gli elementi del sistema letto siano compatibili.

La combinazione di un questionario mirato, una scansione pressoria ad alta risoluzione e l’analisi basata su intelligenza artificiale rende ComfortApp un alleato efficace per chi vuole superare la scarsa cultura italiana sul riposo e fare una scelta consapevole.