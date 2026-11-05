Il 5 novembre Imperia diventa il palcoscenico di una giornata dedicata all'olio ligure, alla dieta mediterranea e alle tecnologie che stanno rivoluzionando l'agricoltura.

Il prossimo 5 novembre l’Auditorium della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in Via Manuel Belgrano 10 a Imperia, sarà il fulcro di un importante convegno intitolato “L’olio ligure tra dieta mediterranea e cucina italiana: UNESCO e alta formazione”. L’evento, promosso dall’Università di Genova insieme alla Camera di Commercio regionale, riunirà accademici, produttori, chef e rappresentanti istituzionali per analizzare il valore culturale, nutrizionale ed economico dell’olio extra vergine ligure e per tracciare le linee guida del futuro dell’olivicoltura nella zona.

Programma della giornata: orari, relatori e temi chiave

Le iscrizioni apriranno alle 9:00, seguite dalle benvenuto istituzionali alle 9:45. Tra i firmatari del discorso di apertura spiccano Enrico Lupi, presidente della C.C.I.A.A. Riviere di Liguria, il sindaco di Imperia Claudio Antonio Scajola, l’assessore all’agricoltura regionale Alessandro Piana, il presidente della Fondazione P.U.P.O.LI. Luigi Sappa e il rettore dell’Università di Genova Antonio Uccelli. Il moderatore principale sarà Milena Arnaldi, caposervizio di Il Secolo XIX per Imperia e Sanremo.

Prima sessione – Tradizione e gusto nella dieta mediterranea

Alle 11:00 inizia la prima serie di interventi, focalizzata sul ruolo storico dell’olio d’oliva nella cucina mediterranea. Alessandro Carassale del CeSVin introdurrà le radici culturali dell’olio, mentre lo chef stellato Claudio Pasquarelli, autore di “Sull’Onda del Gusto Ligure”, presenterà il suo punto di vista culinario. Franco Bochicchio, presidente di CoInFo, discuterà l’importanza dell’olio ligure in una cucina contemporanea, e Giorgio Lazzaretti, direttore del Consorzio Tutela Riviera Ligure DOP, approfondirà il legame tra gusto, sapere e benessere. Il valore di una filiera sostenibile sarà illustrato da Alessandro Casazza, docente di Chimica e Biotecnologie delle Fermentazioni.

Radici locali e prospettive di salute globale

Dopo la pausa, la seconda sessione, avviata alle 14:30, analizzerà il territorio imperiese sotto molteplici aspetti. Moderata da Franco Manti dell’Università di Genova, la tavola rotonda includerà Federica Grasso, borsista al Dipartimento di Farmacia, che esporrà le più recenti ricerche sull’ossidazione lipidica e le strategie per contrastarla. Il benessere integrato di corpo e mente verrà discusso da Federica Novelli della Azienda Agricola Oltrealmare. Luca Ronco, direttore dell’ITS Academy – Accademia Ligure Agroalimentare, parlerà della sfida degli olivicoltori nell’era dei cambiamenti climatici, mentre esperti di tecnologia presenteranno scenari futuri per le filiere frantoiane.

Terza sessione – Innovazione, sostenibilità e tecnologia digitale

Alle 16:00, sotto la direzione di Domenico Palombo, la terza parte del convegno porterà l’attenzione su tecnologie emergenti. Patrizia Martini dell’IRF illustrerà i progetti di ricerca per una flora locale più resiliente. Roberta Campardelli, docente UniGe e co-fondatrice di Best srl, presenterà il modello di economia circolare che trasforma gli scarti agroalimentari in risorse per l’agricoltura sostenibile. Gianni Vercelli, esperto di sistemi informatici, illustrerà l’uso di droni ed Edge AI per il monitoraggio ambientale. Infine, Mauro Carosio, cattedra UNESCO di Antropologia della salute, concluderà con una riflessione sul ruolo dell’olio ligure come patrimonio vivente, tra tradizione e trasformazione.

Obiettivi e prospettive: dalla ricerca alla filiera

Il convegno si propone di rafforzare il legame tra università, istituzioni e imprese, stimolando la formazione di nuove figure professionali nel settore agroalimentare mediterraneo. Tra i temi più discussi vi sono l’adozione di intelligenza artificiale per la gestione delle coltivazioni, il recupero dei sottoprodotti dell’olio e la difesa del patrimonio culturale legato alla produzione olivicola. La chiusura dei lavori è prevista per le 17:00, ma le collaborazioni avviate promettono di continuare ben oltre la giornata, contribuendo a rendere l’olio ligure un esempio di sostenibilità, eccellenza gastronomica e innovazione tecnologica.