Convegno sulla Dieta Mediterranea: Scopri Benessere e Sostenibilità in Liguria

Il 12 dicembre, la storica Camera di Commercio di Genova sarà il palcoscenico di un evento significativo per la salute e la sostenibilità. Il Convegno Regionale SINU Liguria e Sardegna, intitolato Benessere, Salute e Sostenibilità: il patrimonio bioattivo della Dieta Mediterranea Ligure, si propone di approfondire la relazione tra alimentazione e benessere.

Questa iniziativa, promossa da SINU Liguria in sinergia con l’Università di Genova, la Camera di Commercio, il CLP e sostenuta dalla Regione Liguria, rientra nei festeggiamenti per i quindici anni della Dieta Mediterranea. Il convegno intende valorizzare le eccellenze gastronomiche liguri, sottolineando l’importanza del patrimonio culinario locale.

Un focus sulle molecole bioattive

Durante l’incontro, sarà presentato l’Atlante Alimentare dei Piatti Liguri – Genova Liguria Gourmet, un documento che raccoglie le tradizioni gastronomiche della regione. Verrà inoltre affrontato il tema della Giornata Mondiale dell’Alimentazione FAO 2025, mettendo in luce le sfide e le opportunità legate alla nutrizione.

Benefici delle molecole bioattive

Un aspetto centrale del convegno sarà l’analisi delle molecole bioattive racchiuse nella Dieta Mediterranea, come polifenoli, carotenoidi, fitosteroli, omega-3, fibre e composti solforati. Queste sostanze giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione delle malattie croniche, offrendo alla comunità scientifica e ai professionisti del settore alimentare spunti di riflessione e ricerca.

Interdisciplinarietà tra ricerca e salute pubblica

Il convegno si propone di creare un collegamento tra diverse discipline, integrando ricerca, nutrizione clinica e salute pubblica. Attraverso tavole rotonde e discussioni, si cercherà di stimolare il dibattito su come le conoscenze scientifiche possano tradursi in pratiche alimentari quotidiane che promuovano un benessere duraturo.

Il contributo delle istituzioni

Il supporto di enti come la Regione Liguria e l’Università di Genova testimonia l’importanza di questo evento. La collaborazione tra istituzioni e operatori del settore alimentare è cruciale per la diffusione di una cultura alimentare sana e sostenibile, in grado di preservare le tradizioni locali e promuovere il benessere collettivo.

Il convegno si svolgerà presso il Salone del Bergamasco della Camera di Commercio, in Via Garibaldi, 4, a Genova, a partire dalle ore 9:30. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità di partecipare a un evento che unisce il mondo della nutrizione e quello della salute, dedicato al futuro della nostra alimentazione.