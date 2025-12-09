Coripet Lancia Nuove Ricompense per il Riciclo del PET: Scopri Come Partecipare!

Il consorzio Coripet, riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha recentemente avviato un’importante iniziativa per incentivare la raccolta selettiva delle bottiglie in PET. Con il nuovo catalogo premi intitolato “Ogni bottiglia CO₂nta”, l’obiettivo è stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e migliorare il tasso di riciclo sul territorio nazionale.

Dettagli dell’iniziativa

Il nuovo sistema premiante di Coripet prevede che ogni bottiglia in PET conferita negli ecocompattatori, presenti nei punti vendita delle principali insegne della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), valga tre punti. Questi punti possono essere convertiti in sconti, vantaggi e premi esclusivi, disponibili attraverso tre circuiti diversi. Si tratta di una strategia che mira a rendere il gesto della raccolta non solo utile, ma anche gratificante per i cittadini.

Vantaggi per i consumatori

Il catalogo premi comprende marchi noti e apprezzati, con spese di spedizione già incluse nel prezzo. Questa iniziativa non solo premia i comportamenti virtuosi dei cittadini, ma supporta anche i punti vendita che scelgono di installare gli ecocompattatori Coripet. Igor Toscani, responsabile marketing di Coripet, ha dichiarato che il progetto mira a consolidare il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta selettiva del PET e a sostenere ulteriormente i punti vendita che adottano gli ecocompattatori Coripet.

L’importanza della raccolta del PET

La raccolta e il riciclo del PET rappresentano tematiche fondamentali per la sostenibilità ambientale. La Direttiva SUP, attualmente in vigore, stabilisce obiettivi specifici per l’Italia. Tra questi, il raggiungimento del 77% di raccolta delle bottiglie in PET post-consumo entro il 2025 e del 90% entro il 2030. Inoltre, gli operatori del settore sono tenuti a garantire una quota minima di PET riciclato, fissata al 25% entro il 2025 e al 30% entro il 2030.

Il ruolo di Coripet nel riciclo

Coripet svolge un ruolo cruciale in questo ambito, promuovendo un modello virtuoso di economia circolare. Attraverso il principio del bottle-to-bottle, le bottiglie in PET usate vengono trasformate in nuove bottiglie, contribuendo in tal modo a ridurre l’impatto ambientale. Grazie alla crescita costante della rete di ecocompattatori, Coripet sta facendo progressi significativi verso il conseguimento di questi ambiziosi obiettivi.

Il valore della sostenibilità

L’iniziativa lanciata da Coripet segna un passo significativo verso la sostenibilità e il coinvolgimento attivo dei cittadini nella raccolta del PET. Questa nuova strategia premiante mira ad aumentare il tasso di riciclo e a promuovere comportamenti ecologici, trasformando ogni bottiglia in un’opportunità di valore. È fondamentale che i cittadini siano consapevoli del proprio ruolo nel processo di riciclo, contribuendo così a un ambiente più sano e a un futuro sostenibile.