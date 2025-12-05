Corleone: Scopri gli Eventi Enogastronomici e le Eccellenze Locali da Non Perdere

La cittadina di Corleone ospiterà una manifestazione unica, intitolata ‘Corleone Libera e Produttiva’, dedicata alla promozione delle sue ricchezze enogastronomiche e culturali. Questa serie di eventi si svolgerà tra dicembre e gennaio, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nei sapori e nelle tradizioni locali.

Un programma ricco di eventi

Il progetto è supportato dall’assessorato regionale alle attività produttive e ha come obiettivo principale quello di far conoscere le eccellenze del territorio. Durante la presentazione del programma, tenutasi presso l’istituto scolastico ‘Don Giovanni Colletto’, sono stati illustrati vari eventi che comprenderanno cooking show, percorsi turistici e una fiera artigianale. L’evento si propone di incoraggiare uno stile di vita sano attraverso la conoscenza della dieta mediterranea.

Sessioni informative sulla dieta mediterranea

Una delle iniziative più rilevanti della manifestazione è rappresentata dagli incontri dedicati alla dieta mediterranea, un patrimonio culturale riconosciuto dall UNESCO. La professoressa Francesca Rita Cerami, esperta in nutrizione, ha illustrato ai giovani studenti i principi fondamentali di questo stile alimentare, evidenziando come possa essere sia salutare che gustoso. Inoltre, la biologa nutrizionista Daniela Coniglio ha approfondito l’importanza di una alimentazione equilibrata, senza compromettere il piacere del cibo.

Eventi clou e location

Le date principali da segnare sul calendario sono il 21 dicembre e il 4 gennaio. Durante questi giorni si svolgeranno eventi di punta in piazza Falcone e Borsellino e piazza Garibaldi. I visitatori potranno partecipare a una fiera agroalimentare e artigianale, con stand espositivi, degustazioni e cooking show, grazie alla collaborazione con l’Accademia Italiana di Gastronomia. L’amministrazione comunale ha messo in evidenza la presenza di prodotti biologici, DOP e IGP, sottolineando l’importanza di consumare a km 0.

Scoperta turistica e tradizioni locali

Oltre alla fiera, sono previsti percorsi turistici che guideranno i partecipanti alla scoperta delle meraviglie di Corleone, come le famose Cascate delle Due Rocche, e delle risorse produttive locali. Momenti di confronto saranno dedicati alla discussione dei benefici della dieta mediterranea, con un focus particolare sui giovani, per educarli a scelte alimentari più consapevoli.

Valorizzazione del cavallo siciliano

Un’altra novità interessante è la presentazione del cavallo siciliano, una razza che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale nel 2025. Questo evento non solo celebra una tradizione locale, ma mira anche a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salvaguardia di questa razza. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare questo animale e conoscere le sue caratteristiche uniche.

Impatto e riconoscimenti

La manifestazione si inserisce nel progetto Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025, un riconoscimento che celebra le città e le regioni che si distinguono nella promozione delle loro eccellenze gastronomiche. Eventi come Sicily Food Vibes, tenutisi a maggio, evidenziano l’impegno di Corleone nella valorizzazione dei prodotti locali e nella creazione di una rete tra le aziende del territorio. Il sindaco Walter Rà e l’assessore Salvatore Schillaci hanno sottolineato l’importanza di questa manifestazione, considerata una vetrina fondamentale per le attività commerciali e produttive locali.

Corleone Libera e Produttiva rappresenta un evento significativo per coloro che desiderano esplorare la cultura e le tradizioni enogastronomiche siciliane. Questa manifestazione promuove uno stile di vita sano, valorizzando la consapevolezza delle radici culturali.