Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale ha iniziato a permeare i settori clinici, trasformando approcci terapeutici e diagnostici. Per rispondere a questa evoluzione, Sanità in Formazione S.p.A. propone un corso FAD asincrono dedicato a salute mentale e IA pensato per fornire ai professionisti del benessere psicologico le competenze necessarie a integrare strumenti digitali nella pratica quotidiana.

Il percorso, intitolato “Salute mentale e intelligenza artificiale: applicazioni cliniche”, è strutturato come e-learning in formato e-book e sarà disponibile dal 15 gennaio 2026 al 14 gennaio 2027. Con un prezzo di 99 €, gli iscritti possono accedere a 14,4 crediti ECM, riconosciuti per numerose professioni sanitarie.

Programma e strumenti digitali trattati

Il modulo formativo esplora diversi utilizzi dell’IA nei contesti di psichiatria e psicologia. Tra le tematiche principali troviamo i chatbot clinici progettati per raccogliere anamnesi, fornire supporto emotivo e monitorare sintomi di ansia e disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Vengono illustrate le metodologie di sviluppo, i criteri di validazione e le linee guida per garantire la sicurezza dei dati dei pazienti.

Chatbot clinici e gestione dell’ansia

Gli esempi pratici mostrano come un chatbot possa condurre brevi interviste, proporre esercizi di respir