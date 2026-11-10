Lo sport può cambiare la mente dei ragazzi: ecco i numeri, le ricerche e le azioni concrete per una salute psicologica migliore.

Negli ultimi anni la salute mentale è divenuta una priorità per le politiche sanitarie, soprattutto per i giovani in fase di crescita. L’adolescenza è un periodo caratterizzato da cambiamenti biologici, sociali e cognitivi, durante i quali il rischio di ansia, depressione o isolamento può aumentare rapidamente. In questo contesto, l’attività fisica emerge come un potenziale fattore protettivo capace di modulare l’umore, favorire la concentrazione e consolidare la percezione di sé.

Le linee guida internazionali, tra cui quelle dell’OMS, suggeriscono che i bambini e gli adolescenti dovrebbero dedicare almeno un’ora al giorno a movimento moderato-intenso. Tuttavia, le statistiche globali mostrano che un quarto degli adolescenti non rispetta nemmeno questo minimo, segnalando un trend preoccupante di sedentarietà prolungata.

Studi recenti confermano i benefici dello sport sulla mente degli adolescenti

Una revisione sistematica pubblicata nel 2025 su Sports Medicine and Health Science ha analizzato 11 studi, raccogliendo i dati di 23.681 giovani tra i 10 e i 19 anni. I risultati indicano miglioramenti significativi nel benessere soggettivo, nell’autostima, nella qualità dello stile di vita e nell’intelligenza emotiva. Gli autori attribuiscono questi effetti alla capacità dello sport di stimolare il rilascio di endofiline e di attivare l’ippocampo, area cerebrale fondamentale per la memoria e la regolazione emotiva.

Ansia e depressione sotto controllo

Una meta-analisi del 2020, pubblicata sul Journal of Sport and Exercise Psychology, ha raccolto 29 articoli per un totale di oltre 122.000 partecipanti. I dati mostrano che i sintomi di ansia e depressione risultano significativamente più bassi nei ragazzi che praticano attività sportiva regolare. Un ulteriore studio del 2024 della Edge Hill University ha evidenziato che l’attività aerobica a intensità moderata-alta, svolta per quattro sessioni settimanali di 30 minuti per almeno sei settimane, agisce come un vero e proprio trattamento antidepressivo, senza gli effetti collaterali tipici dei farmaci.

Sport di squadra vs sport individuale: perché il gruppo fa la differenza

Il professor Aldo Grauso, docente di Psicologia Sociale, sottolinea che la natura collettiva degli sport di squadra potenzia il sostegno sociale, elemento cruciale per la salute psicologica. Una revisione del 2013 di Eime e colleghi aveva già evidenziato che i partecipanti a sport di squadra riportano livelli più alti di soddisfazione della vita rispetto a chi pratica discipline individuali. Uno studio norvegese del 2019 ha confermato che gli adolescenti coinvolti in sport di gruppo mostrano una maggiore resilienza e una riduzione del 22,3% dei problemi psicologici rispetto ai coetanei inattivi.

Resilienza collettiva

Nel contesto di una squadra, gli errori vengono condivisi, il capitano o l’allenatore offrono supporto immediato e il gruppo ristabilisce rapidamente la motivazione. Questo meccanismo favorisce lo sviluppo di una regolazione emotiva relazionale, riducendo i fattori di rischio legati all’isolamento e al bullismo. I dati indicano una correlazione tra la percezione di appartenenza al gruppo e la diminuzione di ideazione suicidaria.

Autoefficacia nello sport individuale

Le discipline individuali, come nuoto, tennis o arti marziali, pongono il giovane di fronte a una responsabilità personale più marcata. Qui il ruolo dell’adulto di riferimento diventa determinante: è il mentore a trasmettere fiducia e a guidare il raggiungimento di obiettivi personali. Questo percorso rafforza l’autoefficacia e, di conseguenza, la capacità di far fronte a situazioni stressanti, contribuendo comunque a una migliore salute mentale.

Dati italiani di inattività e proposte concrete

In Italia, l’indagine HBSC del 2022 su più di 89.000 studenti ha rilevato che solo il 7,5% dei ragazzi pratica regolarmente attività fisica. Il tasso di inattività sale dal 6,9% all’età di 11 anni al 21,1% a 17 anni, soprattutto tra le ragazze. Questi numeri contrastano fortemente con le raccomandazioni dell’OMS, che indica la necessità di almeno 60 minuti di attività moderata al giorno e tre sessioni intense a settimana.

Per contrastare questa tendenza, la Fondazione Patrizio Paoletti, in collaborazione con la Fondazione Niguarda e l’ASST Ospedale Niguarda, ha lanciato il progetto Sport per Crescere. Il percorso prevede tre fasi: (1) raccolta dati tramite questionari per valutare l’attitudine sportiva e il benessere emotivo; (2) interventi formativi basati su neuroscienze, volti a sviluppare resilienza, gestione emotiva ed empatia; (3) una piattaforma digitale che fornisce risorse scalabili per famiglie, scuole e formatori. L’obiettivo è trasformare lo sport in uno strumento educativo e preventivo, capace di migliorare la salute psicologica a livello comunitario.

Le evidenze scientifiche mostrano che lo sport, soprattutto quando praticato in contesto di squadra, agisce come un potente alleato contro ansia, depressione e isolamento. Le statistiche italiane denunciano una crescente sedentarietà, ma iniziative come Sport per Crescere dimostrano che è possibile invertire la rotta, facendo della pratica sportiva un pilastro della salute globale dei giovani.