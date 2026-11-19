Le mail con allarmi bomba inviate alle scuole italiane portavano la firma di Mikhail Andropov. Ora la polizia ha individuato l'uomo che usava quello pseudonimo, ma l'Fbi lo ha scagionato dall'invio.

Le email minatorie che hanno terrorizzato gli istituti scolastici italiani negli ultimi giorni hanno un primo volto. La Polizia ha individuato negli Stati Uniti l’uomo che si celava dietro lo pseudonimo Mikhail Andropov, la firma comparsa in gran parte dei messaggi. Le minacce, rivelatesi false, erano arrivate l’11, il 12 e il 16 novembre.

Lo pseudonimo e il messaggio inquietante

Le mail recavano quasi tutte la stessa firma, quella di un presunto leader del “Vilayat del Misoginistan”. Il nome richiama diversi riferimenti: Andropov è quello dell’ex capo del Kgb, Vilayat è un termine della nomenclatura jihadista che indica il controllo armato di una regione, mentre Misoginistan rimanda alla sottocultura misogina russa dello “Stato Maschile”. Una miscela di simboli che, secondo quanto emerso, non corrisponde a una vera organizzazione.

Dalla Pec al Centro di Napoli

La svolta è arrivata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, che lavora sotto il coordinamento della Procura partenopea. Gli investigatori hanno esaminato una Pec, arrivata anche all’ambasciata italiana a Washington, con cui un uomo che si presentava come G.B. segnalava l’uso abusivo della propria identità digitale. Diceva di vivere negli Stati Uniti, di usare lo pseudonimo per motivi di sicurezza personale e di essere estraneo ai fatti, dopo essere stato contattato sui social da giovani italiani allarmati.

Grazie alla cooperazione internazionale, la Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha localizzato il mittente a Phoenix, in Arizona. Decisivo il lavoro dello Scip, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del ministero dell’Interno, che ha coordinato lo scambio di informazioni con le autorità statunitensi.

L’interrogatorio e le indagini ancora aperte

G.B. è stato sentito dall’Fbi e dal personale dello Scip. Ha confermato di aver inoltrato l’email all’ambasciata italiana a Washington e al Cosc di Napoli, e di usare online lo pseudonimo. L’Fbi, però, ha escluso che l’uomo abbia avuto un ruolo nell’invio massiccio delle minacce alle scuole.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria competente. L’obiettivo è risalire ai responsabili dell’invio, ricostruire da dove sono partite le comunicazioni e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi, anche attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia.