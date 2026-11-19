L'Oms conferma che l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo resta un'emergenza sanitaria internazionale. I casi confermati sono 11.504, i decessi 5.630, e i fondi promessi arrivano solo in parte.

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo resta un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Pheic). Lo ha confermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dopo aver ricevuto il parere del Comitato di emergenza. L’organismo si è riunito il 17 novembre nel quadro del Regolamento sanitario internazionale.

Il focolaio è causato dal virus Bundibugyo. La scelta di mantenere il massimo livello di allerta dipende dall’andamento dell’epidemia, che continua ad allargarsi sia nel numero di contagi sia in quello dei decessi.

Tedros ha rivolto un appello alla comunità internazionale:

“Chiediamo la collaborazione di tutti i governi e di tutti i partner per intensificare ulteriormente la risposta e reperire le risorse necessarie a proteggere le comunità nei prossimi mesi”.

Contagi e decessi più che raddoppiati in tre mesi

A preoccupare l’Oms è soprattutto la rapidità della diffusione. Secondo Tedros, negli ultimi tre mesi i casi e i decessi segnalati sono più che raddoppiati.

I numeri più recenti arrivano dall’Institut National de Santé Publique congolese, con dati aggiornati al 16 novembre:

11.504 casi confermati, di cui 72 registrati nelle ultime 24 ore monitorate;

casi confermati, di cui 72 registrati nelle ultime 24 ore monitorate; 5.630 decessi, 39 in più nello stesso arco di tempo;

decessi, 39 in più nello stesso arco di tempo; tasso di letalità del 48,9% ;

; 1.743 persone in isolamento o ricoverate nei centri di trattamento;

persone in isolamento o ricoverate nei centri di trattamento; 3.142 guariti;

guariti; tracciamento dei contatti all’81,6%.

Il dato sulla letalità indica che quasi un contagiato su due non sopravvive alla malattia. Il tracciamento, pur superando l’80%, lascia ancora fuori dal monitoraggio una parte dei contatti.

Otto province coinvolte, dall’Ituri al Nord Ubangi

Dall’inizio dell’epidemia il virus ha raggiunto 68 delle 178 zone sanitarie del Paese. Le aree interessate si trovano in otto province: Ituri, Nord Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, Sud Kivu, Bas-Uélé, Sud Ubangi e Nord Ubangi.

Si tratta di un territorio esteso. In una parte di queste comunità è in corso un conflitto, e questo rende più complessi gli interventi sanitari.

La sicurezza degli operatori nelle zone di conflitto

Proprio la presenza degli scontri ha spinto Tedros a richiamare l’attenzione su chi lavora sul campo:

“Chiediamo la protezione degli operatori sanitari, delle strutture sanitarie e di tutti coloro che sono coinvolti nella risposta”.

Sulla stessa linea si è espresso Mohamed Janabi, direttore regionale dell’Oms Africa. Ha descritto l’epidemia come un’emergenza internazionale che richiede un’azione urgente. Secondo Janabi, rafforzare la risposta significa garantire un sostegno finanziario e operativo continuo, migliorare la cooperazione tra governi e partner e assicurare un accesso senza ostacoli alle comunità colpite.

Anche il direttore regionale ha insistito sulla tutela di operatori, strutture e soccorritori, i più esposti nei territori segnati dal conflitto.

“La nostra priorità rimane porre fine a questa epidemia”

, ha affermato.

Il divario tra fondi promessi e fondi erogati

Un giudizio altrettanto severo arriva dai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc). Il direttore generale Jean Kaseya ha avvertito nei giorni scorsi che l’epidemia non è ancora sotto controllo. Ha quindi chiesto un impegno concreto per interrompere la trasmissione del virus.

Kaseya ha anche segnalato la distanza tra gli impegni annunciati e le risorse disponibili. Dei 2,9 miliardi di dollari promessi per sostenere la risposta, ne sarebbero stati effettivamente erogati soltanto 1,3 miliardi.

“Le promesse non salvano vite”

, ha ammonito, chiedendo di trasformare rapidamente gli stanziamenti in interventi sul terreno.

Nei prossimi giorni l’Oms pubblicherà raccomandazioni aggiornate, destinate al governo congolese e agli altri Paesi. Da queste indicazioni dipenderanno le misure di sorveglianza, prevenzione e cooperazione dei prossimi mesi. Resta da vedere se saranno accompagnate dall’arrivo dei fondi ancora mancanti.