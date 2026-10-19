Lula e Flávio Bolsonaro si affrontano in tv con accuse di corruzione, scontri personali e una tensione che sfiora la rissa.

La domenica sera di fine ottobre il Brasile è stato incollato allo schermo: per più di un’ora e mezza Luiz Inácio Lula da Silva e il giovane Flávio Bolsonaro si sono fronteggiati in un dibattito trasmesso da Bandeirantes. L’incontro, inquadrato come l’ultimo scontro prima del ballottaggio, ha mostrato non solo profonde divergenze politiche, ma anche una tensione personale capace di far sobbalzare gli spettatori. Le accuse si sono susseguite su temi sensibili come la corruzione familiare, la sicurezza urbana e la gestione dell’economia, con interruzioni frequenti e momenti quasi violenti tra gli staff.

Il pubblico, stimato in milioni di telespettatori e utenti mobile, ha assistito a una performance che ha ricordato più un ring di boxe che un tradizionale confronto elettorale. La narrazione è stata scandita da toni accesi, gesti teatrali e un ritmo accelerato, elementi che hanno amplificato il clima di ostilità e hanno contribuito a rendere il dibattito uno dei più seguiti e dibattuti della stagione politica brasiliana.

Il dibattito in diretta: data, luogo e clima generale

Lo studio di TV Bandeirantes, trasformato per l’occasione in un vero e proprio podio politico, ha ospitato i due protagonisti il 19 ottobre, a pochi giorni dal secondo turno delle elezioni presidenziali. Lula, prossimo a compiere 81 anni, ha scelto un abbigliamento formale grigio scuro con una cravatta che riprendeva i colori della bandiera nazionale, cercando di trasmettere autorevolezza e continuità. Flávio, 35 anni più giovane, è apparso in un completo blu senza cravatta, in un registro più “casual”, quasi a voler sottolineare un approccio di rottura rispetto al passato.

Accuse incrociate su corruzione e legami familiari

Il confronto è rapidamente degenerato in una serie di accuse di corruzione reciproche. Flávio ha puntato subito il dito contro il figlio di Lula, conosciuto come Lulinha, citando tre inchieste giudiziarie che, a suo dire, ne hanno messo in evidenza il ruolo nella tessitura di schemi illeciti. Lula ha risposto rimandando la questione al giudice, ma ha subito controattaccato insinuando il legame della famiglia Bolsonaro con il banchiere Vittorio Vorcaro, attualmente in carcere per bancarotta.

Le affermazioni di Lula sul figlio Flávio e la risposta su Lulinha

Lula, con tono più distaccato, ha ricordato a Flávio che il 75% dei detenuti vota per il Partito dei Lavoratori, insinuando un sostegno popolare al suo progetto. Ha poi sfidato il candidato rivale chiedendo il voto del padre “Jair”, sottolineando la mancanza di una figura paterna forte nella famiglia Bolsonaro.

Le rivendicazioni di Flávio sulla presunta impunità della famiglia Bolsonaro

Flávio, dal canto suo, ha attaccato il fratello Eduardo, definendolo un fuggitivo in America convinto a complottare contro il Brasile. Ha inoltre puntato il dito contro le cosiddette “milizie”, gruppi paramilitari che, secondo lui, sono strettamente legati alla sua famiglia, suggerendo una subordinazione della classe dirigente Bolsonaro a interessi criminali e stranieri.

Stile comunicativo, gesti e reazioni dei due team

Le differenze di stile sono state evidenti fin dal primo minuto. Lula ha mantenuto una postura rigida dietro il podio, ascoltando con attenzione le dichiarazioni di Flávio e rispondendo in modo misurato, quasi a voler imprimere un’immagine di esperienza e controllo. Flávio, al contrario, ha percorso i lati del set con ampi gesti, allargando le braccia e utilizzando il linguaggio del corpo per attirare l’attenzione, provocando l’intervento verbale dello staff di Lula che ha definito il suo comportamento “inaccettabile”.

Impatto sui sondaggi e sulla polarizzazione dei social

Un sondaggio Vox Brasil pubblicato subito dopo lo spettacolo ha mostrato Lula in testa con il 51% dei voti, davanti al 49% di Flávio, capovolgendo la classifica del primo turno. Tuttavia, la battaglia si è spostata online: gruppi come l’”Esercito di Lula” e la “Tropa de Flávio” hanno intensificato l’uso di hashtag offensivi, alimentando una guerra di parole che ha coinvolto milioni di utenti su Instagram, WhatsApp e Twitter. Gli episodi di violenza verbale e le accuse di “ladro”, “mascalzone” e “buffone” hanno segnato una nuova fase di polarizzazione, rendendo il dibattito un vero e proprio campo di battaglia elettorale.