Il presidente Emmanuel Macron risponde agli ultimi scontri con un messaggio di rabbia, vergogna e fermezza, promettendo divieti ai raduni e responsabilità per i responsabili.

Nel tardo pomeriggio di un sabato difficile, Emmanuel Macron si è rivolto alla nazione dal Palazzo dell’Eliseo, spiegando che la sua squadra provava rabbia e vergogna per gli episodi di violenza che hanno colpito la Francia negli ultimi giorni. Il presidente ha sottolineato che nessuna giustificazione può spiegare gli atti di saccheggio e di incendio osservati a Parigi, Marsiglia, Lione e in altre città, e ha annunciato una risposta decisa contro chi ha infranto la legge.

Il discorso di Emmanuel Macron alla nazione

Durante l’intervento televisivo, il capo dello Stato ha definito la violenza contro le forze dell’ordine “inaudita” e ha dichiarato che chi ha distrutto dovrà pagare e risarcire i danni. Macron ha promesso che il governo prenderà misure concrete per impedire il ripetersi di tali episodi, compresa la possibilità di vietare i raduni laddove la situazione lo richieda. Il presidente ha anche invocato l’unità di tutti i partiti e delle organizzazioni sindacali, chiedendo una condanna senza ambiguità di ogni forma di violenza.

Le dinamiche degli scontri a Parigi e nelle altre città

Le proteste sono riprese nella serata di sabato intorno alla Place de la République, dove gruppi di “casseurs” hanno nuovamente dato fuoco alle barricate, accumulato biciclette elettriche con batterie che sono esplose e saccheggiato le poche attività rimaste aperte. Il ristorante La Barrique, incendiato il giorno precedente, è stato nuovamente preso di mira da individui, mentre i negozi di Châtelet sono stati soggetti a saccheggi fino a tarda notte. Parallelamente, a Marsiglia, Lione e Limoges si sono verificati atti di violenza simili, con incendi dolosi e danni ingenti.

Place de la République e i danni a Parigi

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, sono state fermate circa 2.400 persone in tutta la Francia a margine delle manifestazioni contro il caro vita. Tra le forze dell’ordine, quasi un migliaio di agenti è stato ferito, di cui sette in maniera grave. Tra le vittime minorenni, una diciassettenne ha perso un occhio durante gli scontri a Mulhouse, caso ora sotto inchiesta dell’Ispettorato di Polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti più volte per spegnere gli incendi scatenati dalle esplosioni delle batterie di scooter elettrici.

Situazione a Marsiglia, Lione e Limoges

A Marsiglia, le strade intorno al porto sono state invase da bande di saccheggiatori, mentre a Lione si sono registrati nuovi scontri, con numerosi agenti CRO (Compagnia Reggimento Speciale) impegnati a contenere la folla. A Limoges, un incendio doloso ha distrutto il municipio; la torre della guglia è crollata, ricreando l’immagine simbolica del rogo della Notre-Dame nel weekend di violenza. Si stima che circa 7.000 persone abbiano partecipato al raduno di Limoges, spingendo le autorità a considerare misure di emergenza.

Reazioni politiche e misure di sicurezza annunciate

Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha richiesto tre interventi immediati: blocco dei prezzi dei beni di prima necessità, indennizzo per i commercianti colpiti e l’abolizione del sistema Parcoursup. Le richieste, seppur difficili da attuare rapidamente, hanno evidenziato la distanza percepita tra le parole di Macron e le esigenze dei manifestanti. Dal canto loro, figure dell’estrema destra come Jordan Bardella hanno definito il discorso di Macron “pietoso” e hanno accusato il governo di non avere la capacità di proteggere i cittadini.

Il primo ministro Gabriel Lecornu ha promesso una riunione urgente con i capigruppo dei partiti per condannare la violenza e proporre soluzioni concrete. I prefetti potranno, su indicazione del governo, annullare i raduni non autorizzati e, se necessario, vietarli per garantire la sicurezza pubblica. Nel frattempo, il ministro del Commercio Serge Papin incontrerà domani i rappresentanti dei commercianti, delle catene di distribuzione, degli artigiani e dei ristoratori per avviare un pacchetto di sostegno economico a fronte dei danni, stimati in centinaia di milioni di euro.

Il discorso di Macron è stato definito da alcuni osservatori come “irresponsabile” perché, secondo loro, non ha offerto soluzioni operative immediate, ma si è limitato a richiami morali. Altri, invece, hanno accolto con favore la promessa di “piena luce” sull’operato dell’intelligence, sperando in una migliore capacità di anticipare future mobilitazioni. Qualunque sia la valutazione, la Francia si trova ora ad affrontare un periodo di alta tensione, con la speranza che le forze dell’ordine riescano a ristabilire ordine prima delle prossime elezioni presidenziali tra sei mesi.