Un percorso formativo che mette in relazione la dieta moderna con tumori, malattie cardiovascolari, obesità e disturbi alimentari.

Negli ultimi cento anni le abitudini dell’uomo sono cambiate in modo profondo, dopo un periodo di grande stabilità durato millenni. Il modo di mangiare ha seguito soprattutto l’evoluzione tecnologica, più che i progressi della scienza nutrizionale. Un cambiamento così rapido non ha lasciato al organismo umano il tempo di adattarsi.

Il stile alimentare contemporaneo presenta tre caratteristiche principali. La prima è il calo del dispendio energetico quotidiano, perché macchine e automazione hanno sostituito gran parte del lavoro fisico. La seconda è la maggiore disponibilità di cibo, con un eccesso di zuccheri semplici e grassi tipici dei prodotti industriali. La terza è la riduzione di zuccheri complessi e fibre.

Malnutrizione come causa comune di molte patologie

Il corso collega a un’unica radice diverse malattie: tumori, malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, cirrosi epatica alcolica, obesità, diabete mellito, osteoporosi e anemia. Accanto a queste compaiono anche bulimia, anoressia e le diete sbagliate. La malnutrizione è quindi presentata come fattore comune di molti stati patologici, e il programma invita a rivedere il rapporto tra cibo e salute a partire da questo punto.

Le domande da cui parte il percorso riguardano cosa mangiamo, come lo mangiamo e come una corretta alimentazione possa integrare la terapia dei pazienti. Ci si chiede inoltre quali cibi abbiano un ruolo protettivo, quali possano invece nuocere e se esista una dieta perfetta. Gli specialisti del settore rispondono a queste questioni nelle diverse lezioni.

Struttura del corso e temi trattati

Il programma si articola in più moduli. Il primo riguarda la sicurezza alimentare e il rischio sanitario, con lezioni su sicurezza degli alimenti dal campo alla tavola, interferenti endocrini nei prodotti di origine animale e allergie alimentari, di cui è trattata diagnosi e gestione. Il secondo modulo tratta la nutrizione clinica: modelli alimentari e differenze di genere, valutazione dello stato nutrizionale, integratori, microbiota, nutrizione in età geriatrica, evolutiva, in gravidanza e nello sport.

Un altro blocco è dedicato agli interventi nutrizionali nelle patologie croniche, tra cui dislipidemie, pressione arteriosa, diabete, obesità e paziente oncologico. Infine il modulo sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione affronta epidemiologia, presa in carico, educazione alimentare e il ruolo della medicina narrativa. Le lezioni sono tenute da docenti dell’Istituto Superiore di Sanità, di università italiane e di strutture sanitarie.