Il divieto di circolazione per i diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è rinviato di un anno. Ecco cosa prevede la nuova legge.

Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto che sposta di un anno il divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5. Il voto finale è arrivato il 17 novembre 2026, con 77 voti favorevoli e 42 contrari. Il testo era già stato approvato dalla Camera e ora diventa legge.

Il nuovo termine per le regioni del bacino padano

Il rinvio riguarda i comuni con oltre 30 mila abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Lo stop strutturale, che doveva scattare dal 27 novembre 2026, è spostato al 1° ottobre 2027. Le Regioni avranno dunque dodici mesi in più per inserire le limitazioni nei piani per la qualità dell’aria, come richiesto dagli accordi europei. Il provvedimento nasce dalla necessità di evitare conseguenze economiche pesanti per famiglie e piccole imprese, molte delle quali non possono permettersi un’auto nuova, elettrica o ibrida. Artigiani, lavoratori autonomi e piccoli trasportatori usano spesso il proprio veicolo come strumento di lavoro. Il senatore di Forza Italia Adriano Paroli ha definito la scelta un esempio di «sano realismo amministrativo».

Che cosa resta possibile per le Regioni

Il rinvio non garantisce la libera circolazione dei diesel Euro 5 fino all’autunno 2027. Le Regioni possono anticipare le restrizioni, aggiornando i piani per la qualità dell’aria. Possono inoltre adottare misure alternative ai blocchi, purché producano risultati equivalenti nella riduzione degli inquinanti e rispettino gli obblighi europei. La Lombardia ha già confermato lo stop per le Euro 5 nei giorni feriali a Milano, Brescia, Bergamo e Monza. Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna hanno invece scelto misure compensative come incentivi alla rottamazione, il potenziamento del trasporto pubblico e il rinvio stagionale dell’accensione dei riscaldamenti.

La Pianura Padana è tra le aree italiane più esposte all’inquinamento atmosferico, a causa della conformazione geografica e della scarsa circolazione dell’aria, che favorisce l’accumulo delle sostanze inquinanti soprattutto in inverno. Il traffico è una delle fonti, insieme al riscaldamento domestico, alle attività produttive e all’agricoltura. La legge non rinuncia agli obiettivi di riduzione delle emissioni, ma concede alle amministrazioni un anno in più per trovare le soluzioni.