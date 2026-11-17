Sul volo di ritorno dal Perù, Papa Leone XIV racconta come sta dopo l'operazione e spiega perché, per ora, non ha firmato alcuna lettera di rinuncia.

Sul volo che lo riportava a Roma da Lima, Papa Leone XIV ha parlato delle proprie condizioni di salute e di una domanda che molti si erano posti: se avesse firmato, come i predecessori, una lettera di rinuncia sub conditione in caso di coma. Il Pontefice ha risposto che, per adesso, non ne vede la necessità.

Le condizioni di salute dopo il viaggio in Sudamerica

Il Papa ha definito meraviglioso il sesto viaggio apostolico, che lo ha portato in Uruguay, Argentina e Perù. Alla domanda sulla sua resistenza, ha risposto di ringraziare Dio: il viaggio era già in programma e ha deciso di portarlo a termine con l’aiuto dei medici e della preghiera. Ha ammesso di non essere al 100%, ma di stare abbastanza bene, e ha indicato nella resistenza uno dei doni ricevuti.

Il tumore al polmone e i controlli

Leone XIV ha raccontato che la scoperta del tumore è stata una sorpresa, perché non aveva alcun sintomo e si sentiva bene. Dopo l’intervento, con la rimozione della parte di polmone interessata, il tumore risultava completamente contenuto in quella zona e non serve un ulteriore trattamento. Restano però i controlli annuali. Il Papa ha invitato i fedeli a sottoporsi agli esami e a dare valore alla prevenzione.

La lettera di rinuncia non è stata firmata

Sul volo, il Pontefice ha precisato di non aver firmato alcuna lettera di rinuncia. Ha ricordato che il Diritto canonico prevede già alcuni punti su questo tema e che la questione è nelle mani di Dio. Ha aggiunto che, eventualmente, potrebbe farlo in futuro, ma che al momento non ne sente il bisogno. Sul ritmo del lavoro, ha detto di non voler cambiare nulla: le cose continueranno come finora.