Come il set LEGO per la risonanza magnetica riduce l’ansia nei bambini

Quando si parla di esperienze ospedaliere, per molti bambini, la parola risonanza magnetica evoca immagini di paura e ansia. Il set LEGO sviluppato per simulare questa procedura si propone di cambiare tale percezione, trasformando un momento potenzialmente spaventoso in un’opportunità educativa e ludica. Attraverso il gioco, i bambini possono familiarizzare con l’ambiente ospedaliero e sentirsi più a loro agio.

Il set comprende un modello dettagliato del macchinario per risonanza magnetica, un lettino per il paziente, un medico al computer e una sala d’attesa con altri pazienti in attesa. Questo approccio aiuta i bambini a comprendere cosa aspettarsi, rendendo l’intero processo meno intimidatorio.

Il valore del gioco nel ridurre l’ansia

Per un bambino, l’idea di sottoporsi a una risonanza magnetica può essere davvero inquietante. La prospettiva di trovarsi in uno spazio chiuso, circondato da rumori forti e sconosciuti, può generare un notevole stato di agitazione. Questi sentimenti di ansia possono comportare la necessità di sedazione o anestesia generale durante l’esame.

Un’alternativa efficace

Il set LEGO per la risonanza magnetica è stato progettato specificamente per affrontare questa problematica emotiva. Collaborando con la LEGO Foundation, il Gruppo LEGO ha donato questo kit agli ospedali tramite partner come Fairy Bricks e Starlight Children’s Foundation. L’obiettivo è trasformare un’esperienza potenzialmente traumatica in qualcosa di più gestibile e persino divertente.

Un sondaggio condotto tra oltre 430 professionisti sanitari in 13 paesi ha rivelato che il 96% degli operatori ha riscontrato un miglioramento nell’ansia dei piccoli pazienti grazie all’uso del set. Inoltre, il 46% ha notato una diminuzione nell’uso di sedativi o anestesia generale. Questi dati parlano chiaro: il gioco può avere un impatto significativo sulla qualità dell’esperienza ospedaliera.

Testimonianze che fanno la differenza

Le storie di bambini e famiglie che hanno utilizzato il set LEGO sono particolarmente illuminanti. Ad esempio, Ivy, una bambina di Edimburgo, ha affrontato due risonanze magnetiche a causa di crisi epilettiche. Mentre la prima esperienza ha richiesto anestesia generale, per la seconda i medici hanno deciso di prepararla utilizzando il set LEGO. Il giorno dell’esame, Ivy si è presentata serena e curiosa, dimostrando come il gioco possa ridurre l’ansia.

Il parere degli esperti

Traci Aoki‑Tan, specialista nel supporto ai bambini in ospedale, ha sottolineato che l’introduzione del set LEGO porta a un cambiamento immediato nell’atmosfera. I bambini si illuminano alla vista del modello e anche i genitori sembrano sentirsi più tranquilli. Dallo stesso canto, Jannie Bøge Steinmeier Larsen, tecnico di radiologia in Danimarca, ha affermato che il set è uno strumento fondamentale per coinvolgere i piccoli pazienti, permettendo loro di affrontare la risonanza senza la necessità di anestesia, con una significativa riduzione di stress e rischi.

Il set LEGO per la risonanza magnetica rappresenta un passo significativo nel migliorare l’esperienza ospedaliera per i bambini. Non solo offre un modo per affrontare le paure, ma dimostra anche come il gioco possa essere un potente alleato nella medicina pediatrica. Con risultati così promettenti, è chiaro che l’approccio ludico può davvero fare la differenza nella vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.